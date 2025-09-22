Liječnik o najvećim pogreškama roditelja: Tri su zamke koje malim sportašima mogu ugroziti zdravlje

Prema istraživanjima, više od polovice djece između 6 i 17 godina sudjeluje u sportskim aktivnostima. Veoma je važno uspostaviti dobre navike vezane uz san, prehranu, hidrataciju i treninge već na početku sezone kako bi se smanjio rizik od ozljeda.

Roditelji mogu na razne načine pomoći svojim mladim sportašima kako bi izbjegli zamke koje mogu ugroziti njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Foto: Shutterstock

Postupni prijelaz u sezonu

Prije nego što sezona počne u punom intenzitetu, roditelji mogu poduzeti nekoliko koraka kako bi pripremili djecu. Prvo je važno upoznati se s okolinom u kojoj će dijete trenirati. Roditelji bi trebali provjeriti resurse i planove za hitne situacije u školi ili klubu, uključujući prisutnost sportskog trenera ili fizioterapeuta, vrstu programa snage i kondicije te postojanje posebno uređene dvorane s nadzorom tijekom treninga.

Jednako je važno da škole i sportski klubovi imaju jasno definirane protokole za ekstremne vremenske uvjete i visoke temperature, uključujući dostupnost hladnih kupki ili drugih metoda hlađenja u slučaju toplinskog udara ili iscrpljenosti. Prisutnost automatskog vanjskog defibrilatora (AED) od presudne je važnosti jer, iako je iznenadna srčana smrt kod mladih sportaša rijetka, pravovremena upotreba značajno povećava šanse za preživljavanje. Ključno je da svi djelatnici budu upoznati s točnom lokacijom uređaja, a njegovo korištenje je jednostavno i sigurno zahvaljujući glasovnim i vizualnim uputama, piše New York Post.

Prijelaz u sportsku sezonu treba uvoditi postupno, posebno ako dijete cijelo ljeto nije bilo fizički aktivno. Preporučuje se započeti laganim trčanjem ili prijateljskim utakmicama nižeg intenziteta te naglasiti važnost istezanja, osobito nakon ubrzanog rasta tijekom ljeta. Mišići i tetive polako se prilagođavaju rastu kostiju, a pravilno istezanje pomaže u prevenciji naglih ozljeda i povećava fleksibilnost.

Tri glavne zamke

Jedan od najvećih problema u dječjem sportu jest preopterećenje. Tijela djece još se razvijaju i ne mogu podnijeti opterećenja poput onih kod odraslih, stoga se preporučuje da ukupni tjedni broj sati treninga i utakmica ne prelazi dob djeteta u godinama. Primjerice, desetogodišnjak ne bi trebao imati više od deset sati treninga i utakmica tjedno.

Također je važno da se djeca ne bave samo jednim sportom. Rano usavršavanje, odnosno igranje istog sporta više od osam mjeseci godišnje, može dovesti do iscrpljenosti, ozbiljnih akutnih ozljeda i ponavljajućeg stresa na tijelo.

Još jedna uobičajena pogreška je fokusiranje samo na velike mišiće, poput kvadricepsa, stražnje lože, bicepsa i tricepsa. I oni su važni, ali jednako tako i mali, često zanemareni mišići, poput corea.

Važno je obratiti pozornost na jačanje mišića leđa i bočnih trbušnih mišića jer pomaže u prevenciji bolova u donjem dijelu leđa, ali i povećava brzinu trkača ili snagu bacača. Mali mišići imaju velik utjecaj, a ulaganje truda u njih dugoročno se itekako isplati.

Foto: Shutterstock

Važnost zagrijavanja i prehrane

Pravilno zagrijavanje i hlađenje tijela ključni su za prevenciju ozljeda i uspješnu sportsku sezonu. Budući da nemaju svi timovi točno vrijeme za zagrijavanje, preporučuje se da djeca dolaze pet do deset minuta ranije kako bi trčali i odradili istezanje. Određeni programi dokazano smanjuju rizik od ozljeda, primjerice puknuća ACL ligamenata. Nakon treninga također je važno da se djeca ne žure kući, već da se posvete pet do deset minuta istezanju i nadoknadi tekućine, što pomaže u oporavku mišića i smanjuje rizik od ozljeda.

Pravilna prehrana i hidratacija ključni su za rast i razvoj djece te obnovu mišića nakon treninga. Kako djeca odrastaju i sve više jedu izvan kuće, važno je osigurati uravnoteženu prehranu s dovoljnim unosom složenih ugljikohidrata i proteina, uz ograničavanje slatkiša i brze hrane. Hidratacija je posebno važna tijekom vrućih dana, stoga djeca trebaju doći na trening hidrirana, piti tijekom vježbanja i nadoknaditi tekućinu nakon treninga.

Oporavak je jednako važan kao i sam trening. Tijekom vježbanja mišići se "oštećuju" u vrlo malim razmjerima, a upravo u periodu odmora i sna tijelo ih obnavlja i jača. Zato je važno da djeca imaju barem jedan ili dva slobodna dana u tjednu i dovoljno sna – mlađa djeca (6–13 godina) trebaju 9–11 sati sna, dok tinejdžeri (14–17 godina) trebaju 8–10 sati. Bez dovoljno odmora mišići ne mogu ojačati, a rizik od ozljeda i umora raste.

Važno je pravovremeno reagirati u slučaju ozljede. Ako dijete ne može hodati, optereti kuk, koljeno ili gležanj, ako postoji izraženi otok ili nemogućnost savijanja ili ispravljanja zgloba, treba posjetiti liječnika. Povremeno lagano pucanje mišića tijekom pokreta obično nije opasno, sve dok ne uzrokuje bol. To je često normalna pojava dok se mišići i zglobovi pomiču.

