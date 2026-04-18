Juha koja liječi mamurluk posvađala dvije države: 'Žele je prisvojiti kao svoju'

Kažu da zdjela juhe od goveđih želudaca i nogu može izliječiti čireve, mamurluk i niz drugih boljki - ako ste dovoljno hrabri da je probate. Upravo to jelo, poznato kao "patsas" u Grčkoj i "iskembe" u Turskoj, postalo je predmetom novog kulturnog spora između dviju zemalja.

Dimitris Tsarouhas, vlasnik restorana u grčkom gradu Solunu specijaliziranog za "patsas", nastoji registrirati ovu juhu pri UNESCO-u kao jedinstveno i tradicionalno grčko jelo čiji korijeni sežu sve do Homerovog epa "Odiseja".

To je, očekivano, izazvalo oštru reakciju vjekovnog rivala, Turske, koja juhu također smatra svojom. Ovaj sukob samo je posljednji u nizu kulinarskih prepirki između Grka i Turaka, koji su se već sporili oko svega, od kave i punjenih listova vinove loze do slavne baklave - nasljeđa života pod stoljetnom osmanskom vlašću.

Recept za juhu koja liječi mamurluk iz Odiseje

Tsarouhas je za Associated Press izjavio kako je, uz pomoć lokalne kulturne organizacije i autorice jedine knjige o povijesti juhe, prikupio opsežnu dokumentaciju kako bi ovo jelo uvrstio u kulturnu baštinu Grčke. On tvrdi da se recept za patsas spominje u "Odiseji", točnije u opisu gozbe koju je Penelopa pripremila proscima na dan kada se njezin suprug Odisej vratio s desetogodišnjeg putovanja. Navodi kako se u epu spominju goveđi želuci punjeni lojem i krvlju.

"Ako to nije patsas, što bi drugo moglo biti?" pita se Tsarouhas.

Njegov restoran svakodnevno posjećuju deseci gostiju u svako doba dana, a posebno u ranim jutarnjim satima. Mnogi tvrde da juha smiruje želudac nakon noći teškog opijanja. Obično se poslužuje s posipom sjemenki i prstohvatom ljute papričice, piše Daily Mail.

U kuhinji restorana, priprema juhe nalikuje ritualu. Glavni kuhar Pantazis Koukoumvris, s dvadesetdvogodišnjim iskustvom, kaže kako su Bizantinci preuzeli recept od starih Grka i prenijeli ga Osmanlijama.

Više od obične juhe

Osim što je lijek za mamurluk, Tsarouhas ističe i druge zdravstvene prednosti, pozivajući se na medicinske stručnjake. "Goveđa noga sadrži 33,4 posto čistog, jestivog kolagena - to je ono što uvelike pomaže nakon operacija zglobova", kaže 53-godišnji ugostitelj. "Ali također liječi čireve i druge želučane tegobe uzrokovane konzumacijom alkohola."

Iako znanstvene studije o učinkovitosti patsasa ne postoje, poznato je da juhe pomažu kod mamurluka jer hidratiziraju tijelo i nadoknađuju elektrolite. Toplina juhe može smiriti želudac, a proteini i masti usporiti apsorpciju preostalog alkohola.

Dok Tsarouhas ne brine zbog turskih tvrdnji, pozivajući ih da dokažu svoje pravo, s druge strane Egejskog mora raspoloženje je drugačije. Turski ugostitelj Ali Turkmen (59) kaže da je jelo povijesno i kulturno specifično za Turke, iako se i tamo, baš kao i u Grčkoj, smatra hranom za utjehu nakon burne noći.

"Baš kao i s baklavom i mnogim drugim stvarima, žele je prisvojiti kao svoju", rekao je Turkmen o grčkom potezu. "Ali vjerojatno će im biti teško prisvojiti nešto što je jedinstveno naše. Tripice su nešto specifično za Turke."

Turski mediji optužili Grčku za 'prisvajanje' nacionalnog jela

Turski mediji optužili su Grčku za "prisvajanje" nacionalno slavljenog jela. Portal Onedio izvijestio je da je putopisac iz 17. stoljeća, Evlija Čelebi, u svojoj "Knjizi putovanja" opisao prodavače juhe od tripica i nogu u Istanbulu, navodeći to kao dokaz da juha u Turskoj ima povijest dugu 400 godina. Dok se obje verzije temelje na bogatom temeljcu s češnjakom, turska iskembe koristi samo goveđi želudac (tripice), dok grčka verzija često uključuje i noge.

Ovaj spor odražava širi globalni trend "kulinarskog nacionalizma", gdje se borba za priznavanje jela kao nacionalnog simbola koristi za jačanje identiteta i privlačenje turizma.

Dok se rasprava nastavlja, Dimitris Tsarouhas nudi pomirljiv ton. "Vjerujemo da imamo sve alate da je osiguramo i certificiramo kao takvu. Nemamo što dijeliti s našim susjedima - dapače, okus nas ujedinjuje". Čini se da će, barem za sada, ova krepka juha nastaviti grijati želuce i poticati rasprave s obje strane granice.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'