Evo što se događa s tijelom nakon 90 dana bez alkohola: 'Čeka vas opasna zamka'

Ako ste prestali piti početkom godine, upravo ste dosegnuli prekretnicu od 90 dana. Jedan muškarac, koji je trijezan više od 1400 dana, objasnio je što je doživio kad je stigao do te točke i kakav utjecaj apstinencija ima na tijelo i um.

Clark Kegley je rekao da je prestao piti ne zato što je dosegnuo "dno", već zbog "trenutka jasnoće" u kojem se zapitao želi li to nastaviti raditi i s 50 godina. Shvatio je da je odgovor 'ne'.

Započeo je s odlukom da neće piti 30 dana, no taj se period produžio na više od 1400 dana apstinencije. U svojoj priči podijelio je što se događalo s njegovim tijelom kako je dosezao različite prekretnice. Ako ste se odrekli alkohola početkom godine u sklopu "suhog siječnja", kraj ožujka označava 90 dana bez alkohola, a Kegley kaže da je to točka "gdje se stvari počinju okretati na bolje".

Borba s navikama i žudnjama u prvim tjednima

Kegley ističe kako su prva 48 sata bila užasna. Stalno se morao podsjećati da je "osjećaj bez mamurluka bolji od osjećaja pijanstva". Nakon tjedan dana apstinencije pojavila se snažna želja za slanom i slatkom hranom, a morao se svjesno zaustavljati da ne popije piće iz navike, jer mu je to postalo dio rutine.

Nakon 30 dana primijetio je ogroman napredak u kvaliteti sna, dok je nakon 60 dana shvatio da mu je nevjerojatno dosadno. Tada je postao svjestan koliko je vremena u njegovom životu zapravo oduzimalo pijenje.

Prekretnica od 90 dana

Za njega je granica od 90 dana bio trenutak u kojem je "zaista primijetio promjene u raspoloženju, kreativnosti i mentalnoj funkciji". Kaže da se tada oslobodio nečega što naziva "maglom", osjećaja koji je usporedio s razlikom između stanja prije i poslije jutarnje kave.

"Potrebno je otprilike 90 dana da se kemija mozga ponovno uravnoteži", rekao je Kegley. Najnovija klinička istraživanja to potvrđuju, ističući 90 dana kao ključni prag za neurološki oporavak, što dovodi do oštrijih kognitivnih funkcija i značajnog smanjenja žudnje za alkoholom.

Međutim, Kegley upozorava na "zamku" koja se može pojaviti neposredno prije ove prekretnice. Objasnio je da se u periodu koji vodi do 90 dana možete "osjećati anksioznije i pod većim stresom, čak i kad ste trijezni", što bi vas moglo navesti da ponovno posegnete za pićem kako biste se opustili. To je zamka, jer na kraju završite s višom osnovnom razinom kortizola, hormona stresa, piše LADBible.

"Dakle, osjećate se anksioznije i pod stresom. Zato ponovno pijete i to postaje začarani krug u kojem ste stalno anksiozni", objasnio je. I sam je iskusio neku verziju toga, no tvrdi da je "devedeseti dan ogromna prekretnica nakon koje sve to nestaje".

Što kaže znanost o dugoročnim prednostima?

Osim boljeg sna i fokusa, apstinencija od 90 dana donosi i brojne druge zdravstvene koristi. Zbog smanjenog unosa kalorija iz alkohola, vjerojatno ćete izgubiti na težini, a krvni tlak će se sniziti. Time se smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Nedavne studije također pokazuju da jetra ima nevjerojatnu sposobnost regeneracije. Već nakon nekoliko tjedana masne promjene na jetri počinju se povlačiti, a unutar šest mjeseci potpune apstinencije, šteta uzrokovana umjerenim pijenjem može se u potpunosti popraviti. Također, obnavljaju se prirodni ciklusi spavanja, što izravno utječe na smanjenje simptoma anksioznosti i depresije.

Globalni trendovi pokazuju da sve više ljudi bira trijeznost ili "svjesno pijenje". Pokreti poput "suhog siječnja" postaju sve popularniji, a tržište bezalkoholnih piva, vina i žestokih pića doživljava procvat, potvrđujući da je zaokret prema zdravijem načinu života postao globalni fenomen.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'