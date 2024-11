Stručnjakinja za vjenčanja otkrila kako potrošiti manje novca na organizaciju

Planiranje vjenčanja može biti zahtjevno i skupo, a cijela organizacija vrlo iscrpljujuća. Mnogo je različitih stvari koje treba uzeti u obzir – od lokacije i popisa gostiju do jelovnika, automobila, cvijeća i još mnogo toga. Claudia Postigo, osnivačica i glavna organizatorica vjenčanja tvrtke The Planner Co, podijelila je svojih sedam savjeta kako smanjiti troškove za veliki dan, prenosi The Sun.

1. Izvansezonski datum

Biranje datuma u zimskoj ili rano proljetnoj sezoni može smanjiti troškove, jer tada potražnja za dobavljačima opada, pa su cijene pristupačnije.

2. DIY dekoracije

Samostalna izrada barem dijela dekoracija neće samo uštediti novac, već i cijelokupan dojam postaje puno osobniji. Primjerice, moguće je izraditi pozivnice, dekoracije ili čak male poklone za goste. Platforme poput Pinteresta nude ideje za kreativne, a jednostavne projekte.

3. Lokacija

Klasične dvorane često su skupe, pa bi bilo dobro razmisliti o opcijama poput dvorišta ili plaža. Claudia smatra da takvi prostori nisu samo pristupačniji već stvaraju i intimniji ambijent.

4. Manji popis gostiju

Velik broj uzvanika povećava troškove hrane, pića i usluge. Smanjenjem popisa na najbliže članove obitelji i prijatelje moguće je stvoriti opušteniju atmosferu i smanjiti troškove.

5. Digitalne pozivnice

Digitalni pozivi uštede troškove ispisa i poštarine, a uz to su i ekološki prihvatljiviji. Korištenje alata poput Canve omogućuje jednostavnu izradu privlačnih i personaliziranih pozivnica.

6. Recikliranje

Predmeti poput staklenki, svijećnjaka i dekoracija mogu se pronaći u polovnom obliku ili posuditi, što značajno smanjuje troškove. Također, stručnjakinja savjetuje i obraćanje prijateljima za dekoracije koje su možda koristili na vlastitim zabavama ili vjenčanjima.

7. Manja torta

Iako su višekatne torte impresivne, manja torta može biti praktičnija i značajno povoljnija. Kombiniranje manje torte s kolačima ili desertima utjecalo bi na uštedu, a gosti bi i dalje uživali u slatkim poslasticama.

