U braku su 57 godina: 'Kad se posvađamo, opet se pomirimo i idemo dalje'

Ivica (82) i Bogdanka Furek (75) iz Velike Gorice u braku su već 57 godina. Upoznali su se davne 1965. godine, u vremenu kada su se ljudi povezivali na potpuno drugačiji način nego danas. Upoznavanja su bila uživo, a samo jedan pogled mogao je značiti početak posebne ljubavne priče. U vremenu prije mobitela i društvenih mreža, ako bi im se netko svidio, morali su skupiti hrabrost i odmah upoznati tu osobu jer su šanse za novi susret bile male.

Ivica i Bogdanka ispričali su za Net.hr svoju ljubavnu priču te su otkrili tajnu sretnog braka.

Foto: Privatna arhiva

Upoznavanja su se odvijala uživo

"Upoznali smo se u slastičarni, kod Vinceka. Kolegica i ja smo išle na sladoled, on se stvorio odnekud i rekao je: 'Častit ću vas sa sladoledom, ali iz čašice, da sjednemo lijepo za stol.' Ja sam mu na to odgovorila 'Hvala lijepa, mi već imamo sladoled' i izašle smo. Onda su on i prijatelj trčali za nama pa smo malo prošetali po trgu i kad je došao tramvaj, ušli smo unutra", prisjetila se Bogdanka prvog susreta sa suprugom koji je dodao što je zatim bilo: "Rekao sam joj da je moram pratiti, da ima opasnih tipova i da je moram zaštititi do doma. Onda sam je otpratio do kuće pa smo tako pričali i upoznavali se."

Ivica je spomenuo kako je njihov susret zapravo bio sudbinski, osjećao je da će tog dana upoznati ženu svog života.

"Bio sam s prijateljem u nekadašnjoj Gradskoj kavani gdje je bilo glazbe i plesa, i rekao sam mu: 'Ajmo se kladiti da ću danas upoznati ženu. Izašli smo i onda sam je vidio", rekao je.

Foto: Privatna arhiva Ivica i Bogdanka Furek

Tajna sretnog braka

Oboje su se složili da su za sretan brak najvažniji strpljivost i tolerancija jer je važno razumjeti i prihvatiti jedno drugo te se suočiti s izazovima zajedno. Ivica i Bogdanka podijelili su kako su se nosili s izazovima u braku i što savjetuju mladim parovima kada imaju nesuglasice ili se suočavaju s većim problemima.

"Znalo je biti i težih trenutaka, bilo je naravno i lijepih, ali uvijek smo našli neki kompromis i pomirili bi se. Razvod nije rješenje problema. Bračni par treba sjesti i razgovarati, oprostiti, osobito ako još dođu djeca. Ljudi su prije znali reći za razvedenu ženu da je raspuštenica s djecom, nama je to bilo grozno za čuti. Mora se trpjeti. Mlađi parovi danas ne žele puno trpjeti, situirani su i ako imaju svoju nekretninu, razvedu se, ali to nije rješenje, ni za djecu, ni za njih. Uvijek mora biti lijepo rješenje da si ljudi produže svoj život", naglasila je Bogdanka.

Ivica je usporedio učestalost razvoda nekada i danas, ističući da se mladi danas češće odlučuju za taj potez.

"U naše vrijeme nije bilo puno razvoda kao danas. Bio je teži život i teško smo se probijali. Danas je mladima puno lakše nego što je nama bilo", komentirao je, a s njim se složila i supruga Bogdanka: "Probijali smo se teško u životu, morali smo sve sami. Nije nam imao tko pomoći, od podstanarstva do stana, pa smo onda i kuću gradili, nakon toga su došla djeca, uvijek smo se imali čime baviti. Kad bi se posvađali, onda bi se opet pomirili i išli smo dalje."

Foto: Privatna arhiva Ivica i Bogdanka Furek

Mladi bračni parovi rade greške u jednome

Bogdanka je na kraju ustvrdila u čemu danas griješe mladi bračni parovi.

"Neće trpjeti jedno drugo čim se nešto dogodi. Više žele biti samostalni i ne žele da ih netko maltretira. Ako je netko stvarno nasilan, onda je to kraj, ali ako je muškarac dobar čovjek i ako se posvađaju, treba malo potrpjeti", zaključila je.

