Mladenci žestokom borbom birali svoje prezime: 'Organizirali smo natjecanje obitelji'

Kad su Brett Borland i Georgie Abela stali pred matičara, suočili su se s dilemom koja muči mnoge parove: čije prezime odabrati? Umjesto dugih rasprava, ovaj australski par odlučio se za potpuno jedinstveno rješenje. Organizirali su cjelodnevno natjecanje za svoje obitelji pod nazivom "Bitka prezimena" kako bi im one pomogle donijeti odluku, a cijeli je događaj postao viralan i inspirirao druge.

Odabir prezimena je sve češća dilema i u Hrvatskoj

Pitanje prezimena nakon vjenčanja nije samo australska tema, već i sve češća točka rasprave među parovima u Hrvatskoj. Iako tradicija i dalje ima snažan utjecaj, pri čemu većina žena uzima suprugovo prezime kao simbol zajedništva, vremena se mijenjaju. Hrvatski Obiteljski zakon nudi nekoliko opcija: svatko može zadržati svoje prezime, jedan od supružnika može uzeti prezime drugoga, mogu oba prezimena uzeti kao zajednička ili jedan partner može svome prezimenu dodati prezime drugoga.

Sve više žena, posebice onih koje su izgradile karijeru pod vlastitim imenom, odlučuje zadržati svoje djevojačko prezime radi profesionalnog identiteta, ali i očuvanja osobnog nasljeđa. Drugima je pak važna praktičnost i izbjegavanje komplicirane procedure promjene dokumenata. Odluka je danas, više nego ikad, osobni izbor koji odražava vrijednosti i uvjerenja samog para.

Natjecanje umjesto dogovora

Upravo su tu osobnu odluku Brett i Georgie odlučili prepustiti sudbini, odnosno snazi i vještini svojih obitelji. Ideja se rodila iz dviju ključnih potreba koje su imali uoči vjenčanja.

"Prva je bila da oboje imamo zaista velike obitelji, više od 50 članova s obje strane, i razmišljali smo kako ih potaknuti na druženje tijekom vjenčanja", izjavio je 30-godišnji Brett za People.com.

"Druga se ticala prezimena. Planiramo imati djecu i željeli smo da svi nosimo isto prezime, no Georgie se nije htjela odreći svojeg, a ja sam bio otvoren prema ideji da uzmem njezino."

"Te su se dvije ideje spojile kad je Georgie predložila da se obitelji bore jedna protiv druge kako bi odlučile o prezimenu", objasnio je.

Igre za jedno prezime

Par je organizirao pet različitih igara u kojima su se obitelji Borland i Abela trebale natjecati. Discipline su uključivale potezanje užeta, utrku u vrećama, pucanje penala, plesno natjecanje u "twerkanju" i divovsku igru "Spoji 4". Ipak, na kraju su odigrane samo prve četiri igre jer je pobjednik odlučen nakon što je jedna obitelj prva ostvarila tri pobjede.

Događaj je bio potpuno iznenađenje za goste. "Nitko nije znao što će se dogoditi, osim nekoliko pomagača. Zato smo tijekom ceremonije samo rekli 'proglašavamo vas mužem i ženom', bez spominjanja prezimena", ispričao je Brett. "Tek sam na početku proslave najavio igre i objasnio što slijedi."

Opekotine i slomljene pete za pobjedu

Brett i Georgie, koja ima 31 godinu, bili su iznenađeni koliko su ozbiljno njihove obitelji shvatile natjecanje. Brettov otac čak se vratio u svoju sobu kako bi se presvukao u sportsku odjeću.

"Ulozi su bili visoki i svi su se iskazali", rekao je mladoženja. Natjecanje je bilo toliko žestoko da je bilo i nekoliko "ratnih ožiljaka". "Govorimo o opeklinama od užeta, slomljenim petama i poderanim stopalima. Ništa ozbiljno, naravno, sve je prihvaćeno u dobrom duhu."

Najvažnije od svega, njihov je plan uspio bolje nego što su očekivali. "Svi su se potpuno izmiješali i do kraja večeri bili su nerazdvojni. Moj je tata plesao ruku pod ruku s Georgienim ujakom. Dobili smo povratne informacije da se cijeli dan činio kao jedna velika obiteljska zabava", dodao je.

Na kraju, u napetoj borbi pobijedilo je prezime Borland. Sretni par podijelio je snimku s vjenčanja na društvenim mrežama uz natpis "Dva prezimena ulaze, jedno izlazi", a video je odmah postao viralan.

"Uvijek smo smatrali da je to sjajna ideja, ali nismo ni slutili da će postati viralna", rekao je Brett. "Očito je pogodilo emocionalnu žicu jer je video podijeljen više od milijun puta na Instagramu i TikToku." Priznao je kako im je to bila potvrda da su učinili nešto zaista jedinstveno i posebno te otkrio da im se već javio organizator vjenčanja koji je rekao da dva druga para žele napraviti nešto slično.

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