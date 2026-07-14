Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju

Ana Maslać Plenković (46) rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak u sklopu službenih događanja privuče pažnju zbog pomno odabranih modnih kombinacija. Ovoga puta uz supruga, premijera Andreja Plenkovića, pojavila se u Parizu povodom obilježavanja francuskog Dana pada Bastille, a za tu je prigodu odabrala elegantno izdanje u nježnoj pastelnoj nijansi.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot Reuters

Supruga hrvatskog premijera nosila je dugu, usku haljinu bez rukava u nježnoj ružičastoj boji, jednostavnog kroja koji je naglasio profinjenu siluetu. Nenametljiv, ali efektan izbor upotpunila je podignutom punđom i velikim sunčanim naočalama, stvarajući elegantan izgled s dozom francuskog chica.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot Reuters

Ana Maslać Plenković i ranije je privlačila pažnju svojim elegantnim kombinacijama. Krajem prošle godine u Parizu je nosila crnu haljinu dizajnera Rolanda Moureta, ukrašenu upečatljivim detaljem oko vrata, dok je tijekom službenih posjeta, među kojima su bili i odlasci u Vatikan, birala klasične krojeve i neutralne boje.

Foto: JP PARIENTE/Sipa Press/Profimedia

Iako se najčešće odlučuje za klasične i zagasite tonove poput crne, bijele i boje slonovače, ovim je izdanjem pokazala da jednako dobro nosi i nježnije nijanse. Upravo su minimalizam i odmjerenost postali njezin prepoznatljiv modni potpis kada je riječ o javnim pojavljivanjima.