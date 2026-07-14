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MODNI POGODAK /

Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju

Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju
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Foto: Screenshot Reuters

Ana Maslać Plenković pojavila se u Parizu uz supruga Andreja Plenkovića povodom francuskog Dana pada Bastille. Elegantnom haljinom u nježnoj ružičastoj nijansi privukla je pažnju i pokazala profinjen stil

14.7.2026.
12:11
Hot.hr
Screenshot Reuters
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Ana Maslać Plenković (46) rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak u sklopu službenih događanja privuče pažnju zbog pomno odabranih modnih kombinacija. Ovoga puta uz supruga, premijera Andreja Plenkovića, pojavila se u Parizu povodom obilježavanja francuskog Dana pada Bastille, a za tu je prigodu odabrala elegantno izdanje u nježnoj pastelnoj nijansi.

Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju
Foto: Screenshot
Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju
Foto: Screenshot Reuters

Supruga hrvatskog premijera nosila je dugu, usku haljinu bez rukava u nježnoj ružičastoj boji, jednostavnog kroja koji je naglasio profinjenu siluetu. Nenametljiv, ali efektan izbor upotpunila je podignutom punđom i velikim sunčanim naočalama, stvarajući elegantan izgled s dozom francuskog chica.

Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju
Foto: Screenshot
Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju
Foto: Screenshot Reuters

Ana Maslać Plenković i ranije je privlačila pažnju svojim elegantnim kombinacijama. Krajem prošle godine u Parizu je nosila crnu haljinu dizajnera Rolanda Moureta, ukrašenu upečatljivim detaljem oko vrata, dok je tijekom službenih posjeta, među kojima su bili i odlasci u Vatikan, birala klasične krojeve i neutralne boje.

Svi su gledali u premijerovu suprugu: Ana Maslać Plenković u Parizu zablistala u elegantnom izdanju
Foto: JP PARIENTE/Sipa Press/Profimedia

Iako se najčešće odlučuje za klasične i zagasite tonove poput crne, bijele i boje slonovače, ovim je izdanjem pokazala da jednako dobro nosi i nježnije nijanse. Upravo su minimalizam i odmjerenost postali njezin prepoznatljiv modni potpis kada je riječ o javnim pojavljivanjima.

Andrej PlenkovićAna MaslaćAna Maslać-plenkovićParizDan Pada Bastille
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