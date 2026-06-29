Ana Maslać Plenković zablistala u Hercegovini: Svi pričaju o haljini koju je odjenula u crkvu

Ana Maslać Plenković (46) još je jednom potvrdila da njeguje stil koji ne podliježe prolaznim trendovima. Tijekom obiteljskog posjeta Hercegovini, supruga hrvatskog premijera privukla je pažnju elegantnim i nenametljivim modnim izdanjem koje savršeno utjelovljuje estetiku tihog luksuza.

Premijer Andrej Plenković (56) proteklog je vikenda sa suprugom i njihovo troje djece posjetio župnu crkvu u Drinovcima, gdje se obitelj pridružila mještanima i biskupu Željku Majiću. Osim samog događaja, interes javnosti izazvao je i besprijekoran ljetni stajling Ane Maslać Plenković.

Za ovu je prigodu odabrala profinjenu midi haljinu u nježnoj ecru nijansi, koja se savršeno uklopila u ljetnu atmosferu i svečani karakter okupljanja. Riječ je o modelu Amoako francuskog brenda Destree, poznatog po elegantnim krojevima i bezvremenskoj estetici.

Haljina od strukturiranog pamuka ističe se ženstvenom siluetom, kratkim rukavima i decentnim mandarin ovratnikom. Prednji dio krasi niz presvučenih gumba, dok blago zvonolika suknja cijeloj kombinaciji daje dozu lakoće i sofisticiranosti.

Stajling je upotpunila klasičnim crnim sandalama i elegantnom crnom torbom, stvarajući nenametljiv, ali efektan kontrast svijetloj haljini. Kosu je podignula u jednostavnu punđu, ostajući vjerna svom prepoznatljivom, odmjerenom modnom izričaju.

Stil po uzoru na princezu

Zanimljivo je da je gotovo identičan model haljine nedavno nosila i belgijska prijestolonasljednica, princeza Elisabeth, tijekom državnog posjeta japanskog cara Naruhita i carice Masako Belgiji. Drugog dana službenog programa princeza se pojavila upravo u modelu Amoako luksuznog francuskog brenda Destree, istoj haljini kakvu je odabrala i Ana Maslać Plenković.

Ana Maslać i Andrej Plenković upoznali su se dok su oboje radili u Hrvatskom saboru. Vjenčali su se 2014. godine, a danas su roditelji troje djece, sinova Marija i Ivana te kćeri Mile. Iako svoj privatni život nastoje držati podalje od očiju javnosti, povremeno zajedno sudjeluju na obiteljskim i službenim događanjima, pri čemu Ana svojim nenametljivim i profinjenim stilom redovito privlači pozornost modnih poznavatelja.