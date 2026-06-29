Ana Maslać Plenković zablistala u Hercegovini: Svi pričaju o haljini koju je odjenula u crkvu
Zanimljivo je da je gotovo identičan model haljine nedavno nosila i belgijska prijestolonasljednica, princeza Elisabeth, tijekom državnog posjeta japanskog cara
Ana Maslać Plenković (46) još je jednom potvrdila da njeguje stil koji ne podliježe prolaznim trendovima. Tijekom obiteljskog posjeta Hercegovini, supruga hrvatskog premijera privukla je pažnju elegantnim i nenametljivim modnim izdanjem koje savršeno utjelovljuje estetiku tihog luksuza.
Premijer Andrej Plenković (56) proteklog je vikenda sa suprugom i njihovo troje djece posjetio župnu crkvu u Drinovcima, gdje se obitelj pridružila mještanima i biskupu Željku Majiću. Osim samog događaja, interes javnosti izazvao je i besprijekoran ljetni stajling Ane Maslać Plenković.
Za ovu je prigodu odabrala profinjenu midi haljinu u nježnoj ecru nijansi, koja se savršeno uklopila u ljetnu atmosferu i svečani karakter okupljanja. Riječ je o modelu Amoako francuskog brenda Destree, poznatog po elegantnim krojevima i bezvremenskoj estetici.
Haljina od strukturiranog pamuka ističe se ženstvenom siluetom, kratkim rukavima i decentnim mandarin ovratnikom. Prednji dio krasi niz presvučenih gumba, dok blago zvonolika suknja cijeloj kombinaciji daje dozu lakoće i sofisticiranosti.
Stajling je upotpunila klasičnim crnim sandalama i elegantnom crnom torbom, stvarajući nenametljiv, ali efektan kontrast svijetloj haljini. Kosu je podignula u jednostavnu punđu, ostajući vjerna svom prepoznatljivom, odmjerenom modnom izričaju.
Stil po uzoru na princezu
Zanimljivo je da je gotovo identičan model haljine nedavno nosila i belgijska prijestolonasljednica, princeza Elisabeth, tijekom državnog posjeta japanskog cara Naruhita i carice Masako Belgiji. Drugog dana službenog programa princeza se pojavila upravo u modelu Amoako luksuznog francuskog brenda Destree, istoj haljini kakvu je odabrala i Ana Maslać Plenković.
Ana Maslać i Andrej Plenković upoznali su se dok su oboje radili u Hrvatskom saboru. Vjenčali su se 2014. godine, a danas su roditelji troje djece, sinova Marija i Ivana te kćeri Mile. Iako svoj privatni život nastoje držati podalje od očiju javnosti, povremeno zajedno sudjeluju na obiteljskim i službenim događanjima, pri čemu Ana svojim nenametljivim i profinjenim stilom redovito privlači pozornost modnih poznavatelja.