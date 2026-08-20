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NOSE POSEBNU ENERGIJU /

Ovi datumi rođenja imaju najveću sreću: Novac se za njih lijepi, a u ljubavi žive pravu bajku

Ovi datumi rođenja imaju najveću sreću: Novac se za njih lijepi, a u ljubavi žive pravu bajku
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Foto: Generirao UI

Prema numerologiji i astrologiji, određeni datumi rođenja nose posebnu energiju koja njihovim vlasnicima može donijeti više sreće, novca, ljubavi i životnih prilika

20.8.2026.
16:07
Antonela Ištvan
Generirao UI
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Jesu li neki ljudi jednostavno rođeni pod sretnom zvijezdom ili se iza njihovog uspjeha krije neka kozmička tajna? Dok se sreća i bogatstvo često doživljavaju kao nasumični, sjecište numerologije i astrologije sugerira drugačije.

Prema tumačenjima stručnjaka, određeni datumi rođenja prirodno privlače sreću, no njihovo se obilje manifestira na različite načine - od društvenog i kreativnog do financijskog i duhovnog.

Rođeni 1, 10, 19. i 28. u mjesecu: Prirodni vođe pod Suncem

Osobe rođene na ove datume smatraju se prirodnim vođama kojima vlada Sunce. Njihova karizmatična osobnost i urođeni sjaj privlače ljude i prilike poput svjetlosti. Ne čekaju da im sreća pokuca na vrata; oni je stvaraju sami kroz inicijativu, inovacije i hrabre poteze.

Njihov put do prosperiteta leži u preuzimanju odgovornosti, bilo da se radi o pokretanju vlastitog posla, traženju promaknuća ili beskompromisnom slijeđenju strastvene ideje. Astrološki povezani sa Suncem, simbolom volje, predodređeni su da osvjetljavaju put drugima, a sklanjanje u pozadinu samo prigušuje njihovo svjetlo.

Savjet za uspjeh: Prestanite tražiti savjete i počnite donositi odluke. Vjerovanje u vlastitu viziju ključ je otključavanja potencijala.

Ovi datumi rođenja imaju najveću sreću: Novac se za njih lijepi, a u ljubavi žive pravu bajku
Foto: Generirao UI

Rođeni 3, 12, 21. i 30. u mjesecu: Kreativci Jupitera

Prema pisanju portala Parade, datumi 3, 12, 21. i 30. povezani su s Jupiterom, planetom rasta, ekspanzije i duhovnosti. Rođeni na ove dane posjeduju prirodni optimizam koji djeluje kao moćan magnet za pozitivnost i dobre prilike.

Njihov put do obilja vodi kroz kreativnost i samoizražavanje. Širenje njihovog svjetla kroz komunikaciju, pisanje i stvaralaštvo prirodno dovodi do povećanja bogatstva.

Posebno se ističe dvanaesti dan u mjesecu, koji nosi energiju "umjetnika visoke vibracije". Osobe rođene tog dana spajaju bogatu maštu s prizemljenim pristupom životu, a često od malih nogu osjećaju neku vrstu zaštite.

Njihova radost je njihov najveći adut; monetiziranje hobija za njih je prirodan put do financijske stabilnosti. Savjet za uspjeh: Fokusirajte svoju golemu kreativnost u jedno polje ili disciplinu kako biste osigurali izvanredne rezultate.

Rođeni 6, 15. i 24. u mjesecu: Njegovatelji pod okriljem Venere

Ako ste rođeni 6, 15. ili 24. u mjesecu, vama vlada Venera, planet ljubavi, sklada i novca. Vaša sreća dolazi kroz stvaranje zajednice i služenje drugima. Prirodno stvarate sigurne prostore i ljepotu, a suosjećajna narav čini vas osobom kojoj se drugi obraćaju u teškim vremenima.

Financijsko obilje često je povezano s vašim odnosima ili radom s ljudima. Vaša sposobnost da razumijete osjećaje drugih mogla bi vas dovesti do uspješne karijere.

Postajete nezamjenjivi zbog kvalitete i pažnje koju ulažete, a reputacija postaje vaša najvrjednija imovina. Savjet za uspjeh: Postavite zdrave granice u odnosima kako biste energiju usmjerili na prave ljude. Nemojte brkati velikodušnost sa žrtvovanjem.

Ovi datumi rođenja imaju najveću sreću: Novac se za njih lijepi, a u ljubavi žive pravu bajku
Foto: Generirao UI

Rođeni 8, 17. i 26. u mjesecu: Moćnici sudbine

Rođeni 8, 17. i 26. u mjesecu pravi su moćnici kojima vlada Saturn, planet dugoročne strategije. Privlače obilje kroz odlučno djelovanje i visoke ciljeve. Zadovoljstvo s malim nije u njihovoj prirodi; oni su ovdje da grade carstva i ostave trajno naslijeđe. Ne boje se novca, već ga vide kao resurs koji treba rasti.

Dok se drugi ustručavaju pregovarati o plaći, ova skupina se osjeća ugodno donoseći važne odluke koje podržavaju njihove ciljeve.

Snaga im leži u sposobnosti da zakorače u ulogu autoriteta, čak i ako putem moraju glumiti dok ne nauče sve konce posla. Savjet za uspjeh: Prihvatite svoju želju za bogatstvom i utjecajem. Polovični napori nisu za vas.

Rođeni 29. u mjesecu: Vizionari s posebnom vibracijom

Rođenje 29. dana u mjesecu donosi jedinstvenu sreću koja funkcionira kao moćan alat za manifestaciju. Ove osobe od malih nogu svijet procesuiraju kroz slike, što se očituje kao izvanredna sposobnost da viziju pretvore u stvarnost.

Njihovu sreću možemo zamisliti kao ploču vizija koja odražava najdublje želje duše. Zbrajanjem znamenki (2+9) dobiva se 11 - visoko vibrirajući majstorski broj povezan s intuicijom.

Sveden na jednu znamenku, postaje broj dva, kojim vladaju psihičke moći Mjeseca. Iako osjećaju stalne plime i oseke energije, one im služe kao nebesko vodstvo. Suradnja je stoga njihov ključ bogatstva.

Savjet za uspjeh: Jasna vizija ciljeva i rad s Mjesečevim mijenama vaš je ultimativni alat za manifestaciju.

NumerologijaBrojDatum RođenjaSreća
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