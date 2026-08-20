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SVRAKE GRADE ČUDO /

Newcastle sprema spektakl: U novi trening centar ulažu čak 220 milijuna eura

Newcastle sprema spektakl: U novi trening centar ulažu čak 220 milijuna eura
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Foto: Craig Cowan/imago sportfotodienst/Profimedia

Woolsington Hall je prethodno kupio 1994. godine bivši vlasnik i predsjednik Newcastle Uniteda, Sir John Hall

20.8.2026.
21:51
Sportski.net
Craig Cowan/imago sportfotodienst/Profimedia
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Engleski premierligaš Newcastle United uložit će oko 220 milijuna eura u novi trening kompleks koji bi trebao biti izgrađen do kolovoza 2029. godine, objavio je klub.

Ova velika investicija predstavlja signal da su vlasnici kluba iz saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF) i dalje posvećeni dugoročnom razvoju "Svraka", unatoč brojnim odlascima zvučnih igrača u prethodnom razdoblju.

Newcastle planira izgraditi nove sportske objekte za mušku prvu momčad i akademiju, s fleksibilnošću integracije i ženskih objekata po mjeri. Klub je izjavio da su predani provedbi projekta "održivo i odgovorno" te naglasio da će "usko surađivati ​​s lokalnom zajednicom i lokalnim vlastima dok se planovi razvijaju".

"Woolsington Hall bit će veličanstvena lokacija za naš novi trening kompleks, stoga smo oduševljeni što smo finalizirali naš ugovor o kupnji zemljišta. Ovo je povratak kući za Newcastle United s obzirom na početnu viziju Sir Johna Halla za lokaciju iz 1990-ih," poručio je glavni operativni direktor Newcastle Uniteda Brad Miller.

Woolsington Hall je prethodno kupio 1994. godine bivši vlasnik i predsjednik Newcastle Uniteda, Sir John Hall, koji je imao viziju da imanje postane objekt klupske akademije.

Newcastle
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