Odvjetnik dečka Hayden Panettiere prvi put progovorio nakon njezine smrti

Hayden Panettiere (37) preminula je 16. kolovoza u 36. godini, a okolnosti njezine smrti još uvijek se istražuju. Glumica je pronađena bez svijesti u domu u Greenvilleu u Južnoj Karolini, gdje su hitne službe pokušale oživljavanje, no bez uspjeha. Obdukcija nije pokazala znakove traume, dok konačan uzrok i način smrti još nisu utvrđeni.

Posebnu pozornost javnosti privukla je činjenica da je na mjestu događaja bio njezin bivši, odnosno ponovno bliski partner Brian Hickerson (37), s kojim je godinama imala turbulentan odnos. Hickersonov odvjetnik Sloan Ellis sada se oglasio za medije, ali nije ulazio u detalje slučaja. "Haydenina smrt i dalje je pod istragom i važno je dopustiti da se istraga nastavi. Kao što je već javno objavljeno, policija je potvrdila da nema znakova da je riječ o nasilnoj smrti.“ rekao je. Odvjetnik je pritom pozvao na poštivanje legalnih procesa i privatnosti obitelji.

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Hickerson bio uz Hayden u posljednjim trenucima

Prema policijskom izvješću, Hickerson i njegov brat Zach bili su na mjestu događaja kada su stigli policija i hitna pomoć. Zach je policiji rekao da je Hayden djevojka njegova brata, dok je Brian policajcima pokazao na torbu s lijekovima koje je glumica uzimala. U izvješću također stoji da je Brian postao emocionalan tek nakon što je proglašena mrtvom dok je Zach bio emocionalan od samoga početka.

Ipak, za sad nema službene potvrde da je Hickerson odgovoran za njezinu smrt niti je objavljeno kako je riječ o nasilnoj smrti. Obdukcijom također nisu pronađeni znakovi traume koji bi pridonijeli smrti, a čekaju se dodatne analize uključujući toksikologiju. Mrtvozornik Mike Ellis u priopćenju je dodao da je istraga i dalje aktivna. Potvrđeno je da je Panettiere bila u stanju srčanog zastoja kada je hitna pomoć stigla na mjesto događaja a njezino tijelo predano je obitelji u utorak, potvrdio je ured mrtvozornika za People.

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Podsjećamo, Hickerson i Panettiere započeli su vezu 2018. godine, nakon njezina prekida s ukrajinskim boksačem Wladimirom Kličkom. Njihova je romansa od samog početka privlačila pažnju javnosti, a vrlo brzo postala je jedna od najturbulentnijih veza u njezinom životu.

Problemi su kulminirali 2019. i 2020. godine, kada je Hickerson više puta uhićen zbog incidenata povezanih s obiteljskim nasiljem nad Panettiere. Godine 2021. izjasnio se da ne osporava dvije kaznene optužbe za nanošenje ozljeda partnerici te je zbog toga dobio zatvorsku kaznu, uvjetnu kaznu i zabranu kontakta.

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Panettiere je kasnije otvoreno govorila o njihovom odnosu i u svojim memoarima opisala zlostavljanje koje je doživjela. Istodobno je priznala da joj je bilo teško prekinuti taj začarani krug. Nakon što su se razišli, ponovno su uspostavili kontakt, a glumica je govorila o oprostu i Hickersonovom nastojanju da se promijeni.

Iako su 2022. javno govorili da su samo prijatelji, njihov se odnos očito ponovno približio romantičnoj vezi. U ožujku 2026. ponovno su viđeni zajedno, a prema izvještajima, dio njezinih prijatelja nije ni znao da su se ponovno zbližili. Dan prije Haydenine smrti zajedno su otputovali u Južnu Karolinu. Haydenina majka Lesley Vogel nije skrivala koliko je bila zabrinuta zbog njezine veze s Brianom Hickersonom. Nakon glumičine smrti rekla je da je upravo on osoba iz Haydenina života koje se obitelj „pokušavala riješiti već neko vrijeme“ te naglasila kako je upravo on bio uz njezinu kćer u trenutku smrti.