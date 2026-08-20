Legendarni Ronaldinho (46) predstavljen u Italiji: Igrat će treću ligu

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldo de Assis Moreira (46), poznatiji kao Ronaldinho u četvrtak je i službeno predstavljen kao novi član talijanskog trećeligaša Ravenne.

Senzacionalna vijest o Ronaldinhovom povratku nogometu desetljeće nakon što je završio karijeru, objavljena je još u lipnju, no večeras je Ronaldinho i službeno predstavljen u Marini di Ravenna pred više tisuća oduševljenih navijača.

Prezentacija je zamišljena kao velika zabava na plaži, a odaziv navijača je bio ogroman.

"Jako sam sretan što sam ovdje, s prijateljima. Došao sam ovdje pomoći, motivirati ostale igrače, imati spektakularnu sezonu i pobijediti. Nogomet mi je oduvijek bio radost i oduševljen sam što ću taj duh donijeti u Ravennu. Neka čarolija počne," poručio je 46-godišnji brazilski majstor.

Vlasnik Ignazio Cipriani osobno se posvetio ovoj inicijativi, želeći vratiti "Dinha" na teren barem još jednom, u dobi od 46 godina.

"Ljudi su mi bili privrženi, povratak u Italiju je predivan," dodao je Ronaldinho.

Vlasnik kluba je otkrio kako je Brazilac bio "strastven prema projektu, operacija je osmišljena kako bi cijeli grad približila momčadi. Dinho, sa svoje strane, nije skrivao svoj entuzijazam za novu avanturu u talijanskom nogometu nakon što je od 2008. do 2011. igrao za Milan.

"Imao sam mnogo dobrih trenutaka, ali gol u derbiju je jedna od mojih najljepših uspomena. Uvijek pratim Milan, to je momčad koju jako volim, Modrić je jedan od najvećih, volio bih vidjeti prijateljsku utakmicu Ravenna-Milano," istaknuo je Brazilac.

Ronaldinho je dva puta bio proglašen najboljim nogometašem svijeta, u dresu Brazila je bio svjetski prvak 2002. godine, te prvak Južne Amerike 1999. Ukupno je u dresu "Selecaoa" upisao 97 nastupa i postigao 33 gola. Igrao je za Gremio, PSG, Barcelonu, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro i Fluminense u kojem je 2015. zaključio karijeru. Iduće dvije godine je u Indiji igrao futsal, a u siječnju 2018. se oprostio i od futsalske karijere.

Prema pisanju Gazzetta dello Sport, očekuje se da će Ronaldinho odigrati barem jednu službenu utakmicu za Ravennu i okruniti karijeru svojim posljednjim golom u Italiji. Međutim, očekuje se da će njegov angažman u klubu ići puno dalje. Gazzetta dello Sport izvještava da će biti uključen i u poslovne projekte kluba i njegovog predsjednika Ignazija Ciprianija.

Ronaldinho neće nastupiti u prvoj utakmici Ravenne u Serie C ove sezone u ponedjeljak, u Reggio Emiliji.