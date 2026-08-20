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Dinamo ih izbacio na produžetke, a Poljaci ih rastavili na proste faktore

Dinamo ih izbacio na produžetke, a Poljaci ih rastavili na proste faktore
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Foto: JAKUB PIASECKI/CYFRASPORT/Newspix.pl/Profimedia

Nakon ispadanja od Dinama Thun je prošao Vikingur, no Lech se pokazao kao pretežak suparnik

20.8.2026.
22:00
Sportski.net
JAKUB PIASECKI/CYFRASPORT/Newspix.pl/Profimedia
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Četvrtak je dan rezerviran za utakmice Konferencijske i Europske lige, a jedan od klubova koji je igrao svoju utakmicu je i švicarski Thun.

Aktualni prvak Švicarske igrao je utakmicu doigravanja za Europsku ligu protiv Lecha iz Poznana. Iako su mnogi očekivali ravnomjernu utakmicu u kojoj će Lech biti blagi favorit, realnost je bila apsolutno suprotna.

Thun je, naime, deklasiran te su Poljaci sve riješili u prvoj utakmici pobijedivši 7-0. Sve je počelo kada je u 10. minuti Patrik Wålemark doveo Lech u vodstvo, da bi Allahyar Sayyadmanesh u 20. povećao vodstvo. Do poluvremena je Lech zabio još tri pogotka (Wålemark (25. minuta), Skrzypczak (31.), Murawski (45+1.)).

U nastavku je Lech zabio još u 47. minuti preko Daniela Hakana, da bi Robert Gumny u 79. minuti postavio konačnih 7-0.

Podsjetimo, Thun je ranije igrao kvalifikacije za Ligu prvaka protiv Dinama. Hrvatski je prvak prošao tek nakon produžetaka i izbacio švicarskog prvaka u Europsku ligu, gdje je Thun pobijedio Vikingur u trećem pretkolu kvalifikacija, no izgleda kako je Lech bio preveliki zalogaj.

Lech PoznanThunEuropska Liga
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