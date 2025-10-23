Slijedeći riječki protivnik šokirao Europu: Hrvat predvodio povijesni uspjeh
Podsjetimo, Lincoln je u prvoj utakmici poražen od Zrinjskog iz Mostara.
Nogometna povijest ispisana je u Gibraltaru. Klub Lincoln Red Imps ostvario je prvu pobjedu nekog gibraltarskog predstavnika u grupnoj fazi europskih natjecanja, svladavši favorizirani Lech Poznan rezultatom 2:1 u drugom kolu Konferencijske lige.
Strijelci povijesnih pogodaka bili su Španjolci Olivia Christian Rutjens i Kike Gomez, dok je jedini pogodak za poljski sastav postigao Mikael Ishak.
Poseban pečat ovoj senzaciji dao je i Hrvat Toni Kolega, koji je asistirao za pobjednički pogodak i bio jedan od ključnih igrača Lincolnove momčadi. U dresu Gibraltara nastupilo je i nekoliko reprezentativaca koji su nedavno igrali protiv Hrvatske u kvalifikacijama.
Ova pobjeda Lincolna, ostvarena na domaćem terenu, privremeno ih je smjestila među 24 najbolje momčadi Konferencijske lige s tri osvojena boda nakon dva kola. Podsjetimo, u prvom kolu Lincoln je poražen od Zrinjskog iz Mostara, kojeg vodi hrvatski trener Igor Štimac.
