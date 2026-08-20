Falilo joj novca za preseljenje, pa raščistila ormar i zaradila masnu svotu, evo kako

Kaže se da se u ormaru ponekad krije pravo malo blago. Dvadesetpetogodišnja Beth Hackman otkrila je da njezin vrijedi popriličnu svotu novca. Preko jedne aplikacije postupno je prodala više od 600 komada odjeće, obuće i modnih dodataka koje više nije nosila pa joj nisu ni trebali. Prodajom je zaradila 3500 eura, a novac iskoristila za ostvarenje svog velikog sna – života u Australiji.

Beth iz engleskog Windsora otprilike je tri godine sanjala o životu na drugom kraju svijeta. Kada je odlučila da će doista otići, bacila se na veliko raščišćavanje.

"Nakupilo mi se stvarno jako puno stvari", objašnjava. Na kraju je prodala praktički sve što joj nije trebalo. "Neposredno prije odlaska prodala sam gotovo sve cipele. Ostale su mi samo tenisice za teretanu i trčanje te jedne cipele na petu", prisjeća se.

Na aplikaciji za prodaju rabljene robe nudila je sportsku odjeću, svečane haljine, obuću i modne dodatke. Na prodaju je završilo čak i bratovo odijelo s maturalne večeri. Među najskupljim komadima bile su tenisice Alexander McQueen, za koje je dobila 234 eura.

Ukupno joj je prodaja donijela 3500 eura. Novac je potom iskoristila za avionsku kartu, vizu i smještaj u Sydneyju, kamo se preselila u ožujku ove godine. U Australiji je započela novi život i tamo radi kao fizioterapeutkinja.

Foto: Profimedia

'Ljudi ne shvaćaju koliko bi mogli zaraditi'

Beth smatra da se slično malo bogatstvo krije u ormarima mnogih ljudi. "Sto posto bih preporučila ljudima da raščiste stvari po kući ako štede za neki veliki životni cilj. Ljudi uopće ne shvaćaju koliko bi mogli zaraditi", kaže.

Ona danas radije kupuje rabljenu odjeću, a kada neki komad prestane nositi, ponovno ga proda. "Haljinu odjenem jednom, a zatim je prodam umjesto da mi samo stoji u ormaru."

A kako uspjeti na platformi na kojoj prodaju tisuće ljudi? Beth ima nekoliko jednostavnih pravila. Prema njezinim riječima, ključne su kvalitetne fotografije na čistoj pozadini, dobar opis i brzo slanje robe.

Pomogla joj je čak i lutka na kojoj je fotografirala neke odjevne predmete. Važno je, kaže, i ne pretjerati s cijenom. "Ljudi žele dobro proći. Uvijek pregovaram. Radije ću nešto prodati, maknuti to iz kuće i izgubiti možda 50 centi nego tvrdoglavo inzistirati na cijeni", objašnjava.

Preseljenje na drugi kraj svijeta zasad ne može dovoljno nahvaliti. Kako kaže, u Australiji radi manje sati nego u Velikoj Britaniji, a pritom zarađuje otprilike jednako.

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