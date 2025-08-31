Prvi reket svijeta uz dosta muke prošao opasnog Kanađanina po poručio: 'Nisam stroj'

Treći tenisač svijeta Alexander Zverev u ovu je godinu krenuo odlično, igrao je finale Australian Opena (poražen je od prvog reketa svijeta Jannika Sinnera), no druga polovica sezone je za zaborav. U Wimbledonu je poražen u prvom kolu, a sada je na US Openu izgubio u 3. kolu. Bolji od njega bio je Kanađanin Felix Auger-Aliassime, koji je slavio sa 4-6, 7-6 (7), 6-4, 6-4.

"Nema tu puno filozofije, izgubio sam jer sam igrao loše. Kad malo bolje razmislim, zadnje dvije godine slabo sam igrao na US Openu, mečeve u kojima sam slavio ustvari sam dobio zahvaljujući upornosti, a ne zbog dobrog tenisa", izjavio je 28-godišnji Nijemac.

Branitelju naslova i prvom tenisaču svijeta Janniku Sinneru trebala su tri sata i 12 minuta da bi se probio u osminu finala. Kanadski tenisač Denis Shapovalov dobio je prvi set, ali u sljedeća tri stvari su sjele na svoje mjesto i Sinner je pobijedio sa 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

"Nisam stroj, i ja se moram mučiti da bi pobijedio. Svaki meč je izazov, svaki je težak, a posebice protiv igrača kao što je Shapovalov, koji imaju puno kvaliteta i potencijala. Trebalo je pokazati mentalnu snagu, ostati fokusiran bez obzira na loš početak", rekao je Sinner.

Foto: Profimedia

Osmi nositelj Australac Alex De Minaur je u 3. kolu izbacio Nijemca Daniela Altmaiera, koji je u četvrtom setu predao meč nakon De Minaurovog vodstva 6-7 (7), 6-3, 6-4, 2-0. Tako je De Minaur treću godinu zaredom ušao u drugi tjedan US Opena. Australca je zasmetalo što je morao igrati na terenu broj 17, s najmanjim gledalištem u Flushing Meadowsu. "Nemam ništa protiv terena broj 17, ali mislim da sam na US Openu dobio dovoljno mečeva i da bi mi organizatori turnira mogli dati teren s većim gledalištem. No, cijelu karijeru prolazim ispod radara, pa onda ovo nije ništa novo", kazao je De Minaur, kojeg u osmini finala čeka švicarski kvalifikant Leandro Reidi.

Sve novosti s US Opena pratite na portalu Net.hr.

Kod tenisačica već u osmini finala čeka nas dvoboj aktualne prvakinje Roland Garrosa Amerikanke Coco Gauff te bivše dvostruke pobjednice US Opena Japanke Naomi Osake. Coco Gauff je u 3. kolu lakoćom dobila Poljakinju Magdalenu Frech sa 6-3, 6-1, dok su Osaki trebala tri seta da bi prošla dalje. Dobila je Australku Dariju Kasatkinu sa 6-0, 4-6, 6-3. Osaki je ovo prvi plasman u drugi tjedan natjecanja na US Openu još od 2020., kad je osvojila drugi od svoja dva naslova u Flushing Meadowsu. Protiv Coco Gauff je igrala pet puta, a Ameriknka vodi s 3-2 u pobjedama.

Druga nositeljica i wimbledonska prvakinja Iga Swiatek gubila je u prvom setu sa 1-5 od Ruskinje Ane Kalinskaje. No, poljska tenisačica uspjela se pribrati na vrijeme i na kraju je slavila sa 7-6 (2), 6-4.

