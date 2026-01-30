Zavrtjet će vam se u glavi kada vidite koliku alimentaciju Schweinsteiger plaća Ani Ivanović

Uspješna tenisačica Ana Ivanović (38) pokrenula je brakorazvodnu parnicu prošle godine na Mallorci, nakon devet godina braka s bivšim nogometašem Bastianom Schweinsteigerom (41), te je podnijela zahtjev za alimentaciju. Iako se bivši supružnici ne žele susresti u sudnici, postupak se nastavlja preko njihovih odvjetnika, a želja im je da se razvod što prije završi. Kako navodi Blic, razvod Ane Ivanović i Bastiana Schweinsteigera i dalje je u središtu pažnje.

Prema njemačkim medijima, sud je brzo reagirao na pitanje alimentacije, a sada je poznato i točan iznos. Sudac je donio odluku prema kojoj Schweinsteiger mora mjesečno plaćati 15.000 eura po djetetu, što godišnje iznosi oko 540.000 eura.

Bastian Schweinsteiger mora pokrivati luksuzan život na Mallorci

Nekadašnji sportski par sada živi u luksuzu, a tijekom sudskog postupka na Mallorci postalo je jasno koliko novca je potrebno za život njihovih sinova. Sudac je, kao privremenu mjeru, odredio alimentaciju od 15.000 eura po djetetu, što znači više od pola milijuna eura godišnje. Ovaj iznos odgovara otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plaća u Njemačkoj.

Iznos alimentacije odredio je španjolski sud kao privremenu mjeru prije glavnog suđenja, što je uobičajena praksa u slučajevima razvoda koji uključuju maloljetnu djecu. Iako je brakorazvodni postupak u Münchenu, Ana Ivanović živi s djecom na Mallorci: sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2).

Buran razvod i visoki troškovi života

Sud je opravdao visoki iznos alimentacije s obzirom na značajna financijska sredstva Bastiana Schweinsteigera, kao i životne troškove koje su djeca imala prije razvoda. Obitelj je trošila između 6.000 i 7.000 eura mjesečno samo na hranu, a sud je uzeo u obzir i dodatne troškove poput plaćanja vrtlara, kuhara, čistačica i dadilja za djecu. Osim toga, uzeli su u obzir Bastianove visoke prihode, iako je sud napomenuo da je teško precizno odrediti iznos jer nogometaš plaća porez u Njemačkoj.

Poslovni angažman u Krčedinu

Mnogi su također bili iznenađeni informacijom o putovnici koju Ana Ivanović posjeduje. Naime, prije nego što je ušla u brak s Schweinsteigerom, Ana je uložila značajan iznos novca u privatni biznis u Krčedinu, u Srbiji. Prema informacijama, Ana je investirala čak šest milijuna eura u ovu tvrtku još 2015. godine.

Mještani potvrđuju da je Ana uistinu uložila novac, ali napominju da je njezin otac, Miodrag Ivanović, zapravo jedan od suvlasnika te tvrtke. "Da, to je točno, kada krenete, s desne strane ćete vidjeti jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jest, ona je dala novac za taj biznis", rekao je jedan susjed.

Schweinsteiger je bio zaljubljen u Krčedin, pa je predložio Ani da ondje izgrade kuću, no to se nikada nije ostvarilo, iako je plantaža s voćnjakom napredovala. Plantaža od 125 hektara sada je zaštićena od vremenskih nepogoda.

