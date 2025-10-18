Zaboravite na ribanje: Trik s jednom namirnicom uklanja najtvrdokorniju masnoću

Čišćenje pećnice jedan je od onih kućanskih poslova koje većina ljudi odgađa što je duže moguće. Ipak, pećnica je uređaj koji se koristi gotovo svakodnevno, što znači da se prilično brzo zaprlja, a nakupljene masnoće i ostaci hrane mogu postati pravi izazov za uklanjanje.

Srećom, postoji jeftino i prirodno rješenje koje će vam uštedjeti sate ribanja, a sve što vam je potrebno jest sastojak koji vjerojatno već imate u kuhinji, piše Express.

Foto: Shutterstock

Maslinovo ulje se koristi za čišćenje pećnice

Masnoće i ulja iz hrane isparavaju tijekom pečenja te se kondenziraju na stijenkama pećnice, stvarajući ljepljivi smeđi sloj. Ako se ne čisti redovito, ta naslaga postaje tvrdokorna i teško ju je ukloniti. No, rješenje se krije u boci maslinovog ulja.

Iako ga primarno koristite za kuhanje, maslinovo ulje iznenađujuće je učinkovito sredstvo za čišćenje. Tajna je u njegovom sastavu – budući da je i samo masnoća, djeluje kao prirodno otapalo koje s lakoćom omekšava i otapa druge masnoće, uključujući i one zapečene u vašoj pećnici.

Stručnjaci za čišćenje pećnica iz tvrtke Oven Detailing objašnjavaju: "Kada se nanese na masne površine, maslinovo ulje omekšava i podiže zapečenu prljavštinu, čineći je znatno lakšom za brisanje i uklanjanje."

Osim što je učinkovito, maslinovo ulje je i potpuno prirodno i netoksično. To znači da nakon čišćenja u pećnici neće ostati štetni kemijski ostaci koji bi mogli utjecati na hranu koju pripremate.

Dodatna prednost je što se može sigurno koristiti na različitim površinama poput nehrđajućeg čelika, stakla i emajla, bez straha od oštećenja ili ogrebotina. To ga čini idealnim izborom za čišćenje ne samo unutrašnjosti pećnice, već i staklenih vrata ili vanjskih površina uređaja.

Foto: Freepik

Postupak čišćenja pećnice

Za blistavo čistu pećnicu bez muke, slijedite ove jednostavne korake koje preporučuju stručnjaci:

Prvo uklonite sve rešetke i veće, slobodne ostatke hrane ili mrvice iz unutrašnjosti pećnice. Možete ih pomesti suhom krpom ili usisati.

Stavite svega tri do četiri kapi maslinovog ulja na čistu i suhu krpu od mikrovlakana. Kako savjetuju stručnjaci iz Lottomarta, potrebna vam je puno manja količina nego što mislite.

Nježnim kružnim pokretima prebrišite unutrašnje površine pećnice, ravnomjerno raspoređujući ulje. Odmah ćete primijetiti kako ulje počinje otapati mrlje od masnoće.

Ostavite ulje da djeluje 10 do 15 minuta. To će mu dati dovoljno vremena da prodre u tvrdokorne naslage i potpuno ih omekša.

Uzmite drugu, čistu i suhu krpu od mikrovlakana i temeljito prebrišite sve površine. Ovaj korak je ključan jer uklanja višak ulja zajedno s otopljenom prljavštinom, ostavljajući iza sebe sjaj bez tragova.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Mira se dvadeseti put cijepila protiv gripe: 'Zato da ne budem bolesna'