Stručnjakinja upozorava: Evo zašto nikada ne smijete izliti ulje u sudoper

Mnogi od nas imaju naviku nakon kuhanja jednostavno izliti iskorišteno ulje u sudoper. No, ova naizgled bezazlena radnja stvara goleme probleme. Prema podacima prikupljenima u Velikoj Britaniji, kućanstva godišnje u odvode izliju oko 18 milijuna litara jestivog ulja, a gotovo polovica stanovništva priznaje da to čini. Posljedice su ozbiljne i skupe.

Osim što uzrokuje trenutne probleme poput začepljenja cijevi u domu, što često zahtijeva skupe intervencije vodoinstalatera, nakupljeno ulje u kanalizacijskom sustavu stvara ogromne "ledene brijegove od masti". Ovi masivni čepovi, koji se uglavnom sastoje od stvrdnutog ulja i vlažnih maramica, mogu blokirati čitave kanalizacijske mreže.

Skrivena opasnost u vašim cijevima i okolišu

Mnogi nisu svjesni što učiniti s otpadnim uljem, ističe Suzanne McKenzie, direktorica prodaje u tvrtki Lifecycle Oils, koja se bavi recikliranjem ulja iz prehrambene industrije.

"Ulje začepljuje odvode i kanalizaciju, uzrokujući brojne probleme vodovodnim tvrtkama i okolišu. Većina otpadnog ulja koje ne završi u odvodu baca se u obično smeće i završava na odlagalištima", objašnjava McKenzie.

Osim začepljenja, izlijevanje ulja izrazito je štetno za vodotoke. "Kada ulje dospije u rijeke i jezera, to je pogubno za životinjski svijet. Smanjuje razinu kisika u vodi, guši živa bića, čini vodu toksičnom i remeti cijeli ekosustav", dodaje ona.

Ni maslinovo ulje nije iznimka

Neki smatraju da su tekuća ulja, poput maslinovog, "sigurnija" za izlijevanje jer ostaju u tekućem stanju na nižim temperaturama. Međutim, McKenzie naglašava da je to opasna zabluda, piše Yahoo.

"Nijedno ulje nikada ne bi smjelo ići u odvod", upozorava ona.

Čak se i maslinovo ulje brzo stvrdnjava na nižim temperaturama, što ga čini jednako štetnim kao i vidljivo čvršće masti, poput onih koje ostaju nakon pečenja mesa. Maslinovo ulje se počinje mutiti na oko 10°C, a stvrdnjava na otprilike 3°C.

"Čak i ulja koja ostaju tekuća na niskim temperaturama oblažu cijevi, s vremenom se stvrdnu, hvataju druge otpatke i uzrokuju začepljenja. I na kraju, svejedno zagađuju naše vodotoke", pojašnjava McKenzie.

Što je ispravna alternativa?

Kada kućanstva imaju masni otpad, poput masti od pečenja piletine, uobičajeno je ohlađenu, stvrdnutu mast baciti u vreću za smeće. No, to samo znači da će završiti na odlagalištu, dok je zapravo riječ o vrijednom, visokoenergetskom resursu.

Ispravan način zbrinjavanja je prikupljanje ulja.

"Umjesto da ga bacaju, ljudi mogu sakupljati ulje. Jednostavno ga ulijte u staklenku ili plastičnu posudu s poklopcem (nakon što se ohladi!), a zatim ga odnesite u reciklažno dvorište prilikom sljedećeg posjeta", savjetuje McKenzie. U Hrvatskoj, mnoga reciklažna dvorišta, poput onih kojima upravlja zagrebačka Čistoća, prihvaćaju otpadna jestiva ulja.

Ako ulje ohladite ili zamrznete, ono će se stvrdnuti u blok, što olakšava rukovanje.

Od otpada do vrijednog goriva

Kada se jestivo ulje reciklira, pretvara se u biogorivo. Postrojenja za reciklažu mogu proizvesti milijune litara tjedno, a to se gorivo zatim koristi za pogon svega, od vozila do samih rafinerija.

Statistika je impresivna: "Onih 18 milijuna litara iskorištenog ulja koje se izlije u odvode moglo bi postati više od 15 milijuna litara biodizela. To bi bilo dovoljno za pogon automobila na više od 169 milijuna kilometara, ili 4.216 putovanja oko svijeta. Uštedjelo bi se i 45 milijuna kilograma CO2", kaže McKenzie.

"Za razliku od biogoriva proizvedenih iz usjeva poput palminog ulja ili uljane repice, biogoriva iz otpadnog jestivog ulja ne konkuriraju zemljištu koje se koristi za uzgoj hrane. To znači da ne potiču širenje poljoprivrede, krčenje šuma ili gubitak bioraznolikosti."

Biogoriva proizvedena iz otpada donose ogromne uštede ugljika u usporedbi s konvencionalnim fosilnim gorivima. Biodizel iz iskorištenog jestivog ulja proizvodi oko 80-90% manje ugljika od fosilnog dizela.

Sljedeći put kada završite s kuhanjem, sjetite se – vaša staklenka s uljem nije smeće, već vrijedan resurs koji čeka da bude pravilno zbrinut.

