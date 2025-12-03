U planu je testno putovanje: Vraća li se era putovanja nadzvučnim letovima?

Nakon što je legendarni Concorde 2003. godine prizemljen, san o komercijalnim nadzvučnim letovima ostao je tek tiha ambicija zrakoplovne industrije. Glavni krivci bili su tehnološka ograničenja i ogromni operativni troškovi, ponajprije zbog iznimno neučinkovitih motora.

Danas, više od dva desetljeća kasnije, kalifornijski startup Astro Mechanica u suradnji s britanskim stručnjacima iz tvrtke Helix razvija tehnologiju koja bi mogla označiti povratak leta bržeg od zvuka i to na način koji je održiv i cjenovno prihvatljiv, piše Auto Evolution.

Njihov adut je Duality, revolucionarni hibridno-električni pogonski sustav dizajniran da nadzvučna putovanja učini jednako dostupnima kao što su danas komercijalni letovi.

Motor koji se mijenja u letu

Ono što Duality čini jedinstvenim jest njegova sposobnost prilagodbe. Riječ je o turboelektričnom motoru s kombiniranim ciklusom koji funkcionira kao tri različita tipa pogona u jednom, bez ikakvih hardverskih izmjena tijekom leta.

Pri polijetanju i penjanju radi kao turboventilatorski motor (turbofan), optimiziran za maksimalnu učinkovitost pri nižim, podzvučnim brzinama.

Pri nižim nadzvučnim brzinama prelazi u način rada turbomlaznog motora (turbojet).

Pri brzinama iznad Mach 2 (dvostruko brže od zvuka) transformira se u ramjet, omogućujući letove i do Mach 3.

Tajna leži u modularnoj arhitekturi. Za razliku od klasičnih mlaznih motora gdje jedna turbina pokreće sve, kod Dualityja plinska turbina služi isključivo kao generator električne energije. Ta energija zatim napaja niz iznimno snažnih i laganih električnih motora koji neovisno pokreću ventilator i kompresor.

Četvrta generacija Duality prototipa koristi četiri Helixova SPX242-94 motora. Svaki od njih isporučuje vršnu snagu od 400 kW, a teži svega 31,3 kilograma. Upravo taj nevjerojatan omjer snage i mase omogućuje da koncept hibridnog nadzvučnog motora postane stvarnost. U razvoju je već i sljedeća generacija motora koja će isporučivati čak 900 kW kontinuirane snage, otvarajući vrata za letove na ekstremnim visinama.

Rješavanje Concordeovog problema

Najveća mana Concordea bila je enormna potrošnja goriva. Duality taj problem rješava u korijenu. Budući da električni motori kontroliraju protok zraka neovisno o plinskoj turbini, sustav može održavati optimalnu kompresiju i učinkovitost u svim fazama leta. Time se drastično smanjuje potrošnja goriva i operativni troškovi.

Astro Mechanica planira ići i korak dalje te kao gorivo koristiti ukapljeni prirodni plin (LNG), koji nudi veći domet i do 30 posto niže emisije CO₂ u usporedbi s kerozinom. Astro Mechanica planira prvi probni let unutar tri godine, dok bi komercijalna upotreba mogla započeti za desetak godina, čime bi se otvorila vrata za prve transpacifičke nadzvučne letove u povijesti.

