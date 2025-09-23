Odjeća će vam se brže osušiti uz jednostavan trik: 'Ubrzat ćete sušenje i smanjiti vlagu'

Iako se čini logičnim koristiti sušilicu tijekom jeseni, one troše puno električne energije, a često korištenje može značajno povećati račune, osobito u razdoblju kad kućanstva već brinu zbog troškova električne energije.

No, Wendy Graham, stručnjakinja za održivost i osnivačica portala Moral Fibres, otkriva tehniku sušenja rublja koja neće povećati vaše račune za struju.

Kada sušimo odjeću u zatvorenom, lako je posegnuti za radijatorom i na njega nagurati što više mokre odjeće kako bi se što prije osušila. Međutim, to nije energetski učinkovito.

Sušenje odjeće na radijatoru tjera sustav da radi jače kako bi zagrijao prostor, što traje dulje i troši više energije, a time i više novca.

Umjesto toga, Graham preporučuje korištene sušila za rublje (tzv. klamerice) i fokusiranje na jednu ključnu stvar - ventilaciju.

Mokro rublje može sadržavati i do tri litre vode koja će ispariti. Bez odgovarajuće ventilacije, sušenje rublja u zatvorenom prostoru može uzrokovati kondenzaciju na zidovima i prozorima. To može dovesti do nastanka vlage i razvoja plijesni u domu.

Jednostavan način da to spriječite je da zatvorite vrata i otvorite prozor prostora u kojem sušite rublje. Ulazak svježeg zraka tijekom sušenja uvelike pomaže "ubrzati proces" i smanjiti razinu vlage, čime se znatno smanjuje rizik od vlage i plijesni u kući, piše Express.

"Preporučujem da izbjegavate sušenje rublja u spavaćim sobama i dnevnom boravku, ako je moguće. Radije koristite hodnik, kupaonicu ili kuhinju kako biste smanjili moguće alergijske reakcije ukućana na vlagu, prašinu i deterdžente", dodaje Graham.

Ako je vani prehladno, kišovito ili vjetrovito za dugotrajno otvaranje prozora, a sušite rublje u kuhinji ili kupaonici, uključivanje ventilatora također može pomoći.

"Ventilator troši jako malo električne energije, pa neće povećati račune kao sušilica, a pomoći će da se rublje brže osuši", rekla je.

Možda zvuči očito, ali važno je odjeću uredno i ravnomjerno rasporediti po sušilu - izravnati hlače, rukave i čarape - jer to također značajno "ubrzava proces sušenja".

Još jedan savjet: koristite najviši broj okretaja prilikom centrifuge na perilici rublja. Neki programi za pranje ne koriste maksimalnu brzinu centrifuge, pa dodatna centrifuga na najjačoj postavci uklanja višak vlage.

"To ubrzava sušenje odjeće, što znači da je manja vjerojatnost da će poprimiti miris ustajalosti", kaže.

