Peteročlana obitelj sve prodala i odselila na drugi kraj svijeta: Žive u vili za 880 eura

Jedna britanska obitelj prodala je gotovo svu svoju imovinu kako bi užurbani život u Engleskoj zamijenila jednostavnijom svakodnevicom na Tajlandu. Taj su potez opisali kao "najbolju odluku" koju su donijeli, potičući i druge koji razmišljaju o sličnoj promjeni da se na nju odvaže.

Jasmine Scarr i njezin suprug Ross sa svoje troje djece preselili su se u ovu tropsku zemlju u svibnju, a njihovu je priču prvi objavio People.

'Najbolja odluka koju smo donijeli'

"Ovo je najbolja odluka koju smo donijeli. Prodali smo doslovno sve i došli ovdje s pet kofera", rekla je 34-godišnja Jasmine, koja i dalje radi na daljinu.

Prije preseljenja, par je prodao svoju kuću procijenjenu na oko 440.000 eura. Jasmine je u ožujku ispisala svoja dva sina školske dobi, Jaydena (7) i Johnsona (5), iz škole s namjerom da ih školuje kod kuće. Priznala je, međutim, da je donošenje tako drastične odluke bilo zastrašujuće.

"Bilo je prilično zahtjevno. Svima smo rekli: 'Selimo se onamo kako bismo imali više vremena za obitelj. Tamo je život sporiji i jednostavniji'", prisjetila se. Iako je obitelj vjerovala da će im kuća u Engleskoj biti trajni dom, privlačnost Tajlanda, zemlje u koju se Jasmine zaljubila kao tinejdžerica, bila je presudna.

"Pitala sam se donosimo li ispravnu odluku, ali otac mi je stalno govorio: 'Na kraju krajeva, to su samo cigla i žbuka - obitelj je ta koja čini dom", kazala je.

Kao ključan faktor navode vrijeme provedeno s obitelji. Njezin suprug Ross (38) prethodno je radio u smjenama na lokaciji udaljenoj dva sata od doma, što je značajno ograničavalo njihovo zajedničko vrijeme. "Smetalo nam je što nemamo dovoljno vremena za obitelj, a posao ga je počeo iscrpljivati", objasnila je.

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Dani im sada izgledaju potpuno drukčije

Preseljenjem na Tajland njihova se svakodnevica u potpunosti promijenila. "Najbolja stvar je što svaki dan imam vremena za svoju djecu, supruga i pse. Vremenska razlika je šest sati, tako da svoj posao mogu obavljati kada djeca odu u krevet, a cijeli dan imamo za istraživanje", rekla je Jasmine.

Obitelj sada unajmljuje vilu s četiri spavaće sobe za 880 eura mjesečno, što uključuje režije, privatni bazen, vrt i verandu s pogledom na džunglu. Jasmine je prihvatila i školovanje kod kuće. Svoju dvogodišnju kćer Mali uči osnovama poput brojeva i boja, dok Jayden i Johnson nakon doručka provode najmanje dva sata učeći matematiku, engleski i druge predmete.

"Mislim da je ovo bolji način učenja. Dečkima je promjena što moraju slušati mene, a ja sam stekla novu razinu strpljenja", dodala je. Obitelj nastoji iskoristiti i novo okruženje kao priliku za učenje, organizirajući posjete hramovima i upoznavajući lokalnu kulturu. Prema riječima majke, dječaci uživaju u promjeni, upisali su se u lokalni nogometni tim, a obitelj se nada da će s vremenom savladati i tajlandski jezik.

Jasmine dodaje kako osjeća olakšanje što djecu odgaja izvan Ujedinjenog Kraljevstva, opisujući Tajland kao "sigurnije okruženje" za svoju obitelj. "S obzirom na stanje u Velikoj Britaniji, drago mi je što sam izvukla svoju obitelj odatle."

Sve više obitelji traži bolji život na istoku

Obitelj Scarr nije jedini slučaj. Njihova priča dio je rastućeg globalnog trenda u kojem obitelji iz zapadnih zemalja napuštaju užurbani način života u potrazi za nižim troškovima i boljom kvalitetom života. Mogućnost rada na daljinu omogućila je mnogima zarađivanje u valuti jače ekonomske snage i trošenje u zemlji s nižim troškovima.

Tajland je postao jedna od najpopularnijih destinacija za digitalne nomade, a gradovi poput Bangkoka i Chiang Maija nalaze se na vrhu svjetskih ljestvica. Tome doprinose i fleksibilne vizne politike, poput nove vize "Destination Thailand Visa" (DTV), koja omogućuje boravak do pet godina. Sve to čini Tajland privlačnim za one koji se odluče na korak sličan onome obitelji Scarr.

Iako obitelj za sada nema dugoročne planove, razmatraju mogućnost ostanka i pokretanja vlastitog posla. "Zasigurno ćemo ovdje biti godinu dana", kaže Jasmine. Drugim obiteljima koje razmišljaju o sličnoj promjeni savjetuje: "Učinite to i samo naprijed - pogotovo s obzirom na to kakav je svijet trenutačno i što se sve događa. Imate samo jedan život, stoga ga iskoristite."

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