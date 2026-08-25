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sporazumni raskid /

Prosinečki završio neobičnu avanturu u Kirgistanu: Otišao bez ijedne službene utakmice

Prosinečki završio neobičnu avanturu u Kirgistanu: Otišao bez ijedne službene utakmice
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Foto: Goran Mehkek/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia

U Kirgistan je Prosinečki došao nakon što je otišao s dužnosti izbornika Crne Gore.

25.8.2026.
13:55
Hina
Goran Mehkek/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometni savez Kirgistana objavio je putem društvene mreže da izbornik tamošnje reprezentacije više nije 57-godišnji hrvatski stručnjak Robert Prosinečki.

Navedeno je da je dogovoren sporazumni raskid suradnje nakon što je Prosinečki reprezentaciju preuzeo 10. prosinca prošle godine.

„Izražavamo zahvalnost Robertu Prosinečkom na njegovom radu, doprinosu i razvoju nacionalne reprezentacije te profesionalnosti. Želimo Prosinečkom uspjeh i nova postignuća u daljnjoj trenerskoj karijeri“, objavio je tamošnji savez.

Prosinečki je tako ovu reprezentaciju napustio bez da je odigrao i jednu službenu utakmicu, iza sebe je ostavio tek četiri odigrana prijateljska dvoboja.

U Kirgistan je Prosinečki došao nakon što je otišao s dužnosti izbornika Crne Gore. Trenersku karijeru počeo je u hrvatskoj reprezentaciji gdje je bio u stručnom stožeru u vrijeme kada je Slaven Bilić, u svom prvom mandatu, bio izbornik.

Potom je Prosinečki još bio izbornik Azerbajdžana te Bosne i Hercegovine, a kao trener je još vodio Crvenu zvezdu, Kayserispor, Denizlispor, ljubljansku Olimpiju i Rudeš.

Robert ProsinečkiKirgistanOtkaz
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