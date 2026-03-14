Torta završila Rakitiću na licu, ali sve zanima što je to bilo na stolu...

Objavom koja odiše toplinom, humorom i zahvalnošću, Ivan Rakitić pokazao je kako izgleda njegov život nakon završetka veličanstvene igračke karijere, u novoj ulozi tehničkog direktora Hajduka.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U nizu fotografija koje je objavio, Ivan je pružio intiman uvid u proslavu svog rođendana.

Posebno dirljiva je slika sa suprugom Raquel Mauri, na kojoj je nježno ljubi dok drži rođendansku tortu sa zapaljenim svjećicama.

Međutim, fotografija koja je izazvala najviše simpatija i smijeha jest ona na kojoj Rakitić pozira s licem potpuno prekrivenim čokoladom koja je nekoć bila na torti.

Taj viralni trenutak pokazuje da, unatoč ozbiljnoj funkciji koju obnaša, nije izgubio svoj dječački šarm i smisao za humor.

U opisu objave, Rakitić se zahvalio svima na podršci. "Hvala svima na lijepim porukama i čestitkama za moj 38. rođendan. Zahvalan sam na ljubavi i podršci koju svakodnevno osjećam. Posebno hvala svima koji su ovaj dan učinili nezaboravnim", napisao je bivši Vatreni na hrvatskom i španjolskom jeziku.

Njegova rođendanska objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a uz brojne čestitke stigle su i duhovite opaske pratitelja. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je: "Jeli to burek i sirnica na stolu", aludirajući na fotografiju proslave s kolegama na kojoj se vidi hrana zamotana u papir, baš onako kako se inače pakiraju pite.

