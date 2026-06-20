Jaka reprezentacija SP-a u problemima: Nema bonusa, izbornik radi bez ugovora, a hranu naručuju

Reprezentacija Senegala pokazala je odličnu igru u prvom poluvremenu protiv Francuske u prvom kolu skupine I Svjetskog prvenstva. Lavovi terange izgubili su 3-1, ali su teren napustili uzdignute glave.

Ipak, iza te dobre igre kriju se jako loše stvari u kampu reprezentacije. Sport News Africa piše kako se momčad Senegala susreće s ogromnim logističkim problemima, igrači nemaju bonuse, nemaju kuhara, a izbornik ne radi pod ugovorom i ne prima plaću.

"Prva javna tajna koju savez pokušava zataškati tiče se bonusa za igrače. Prema Sport News Africa, bonusi obećani senegalskim reprezentativcima još uvijek nisu isplaćeni. Ova situacija je tim više nerazumljiva iznutra s obzirom na to da Savez već nekoliko mjeseci prima astronomski nagradni fond za Afrički kup nacija 2025., kao i bonuse vezane uz kvalifikacije za to Svjetsko prvenstvo. Gdje je nestao taj novac i zašto bonusi još nisu isplaćeni? Ova pitanja počinju ozbiljno uznemiravati svlačionicu koja više nije navikla nositi se s ovom situacijom", piše afrički izvor.

Hotel koji je uprava odabrala za bazu u Sjedinjenim Državama potpuno je neadekvatan za momčad ovog kalibra. Privatno je nekoliko igrača izrazilo svoje razočaranje ovim strogim okruženjem. Dodatno, glavnom kuharu momčadi, koji je bio raspoređen tijekom posljednjeg Afričkog kupa nacija kako bi osigurao nutritivnu ravnotežu Lavova, jednostavno je zabranjeno putovanje.

Senegalcima se ne viđa hotelska hrana koja je, navodno, ispod razine Svjetskog prvenstva, pa su igrači primorani naručivati dostavu. Usred svih ovih pitanja, najteže ostaje pitanje izbornika reprezentacije Papea Thiawa, koje bi moglo biti prava pravna tempirana bomba. Prije odlaska reprezentacije na pripreme u SAD, javno je otkriveno da Thiaw kasni s plaćom pet mjeseci i da mu je ugovor istekao, ali situacija se nije nimalo promijenila.

Ako su točne informacije afričkog izvora, Thiaw svoju reprezentaciju na ovo prvenstvu vodi potpuno volonterski, bez plaće. Veliki su to problemi za reprezentaciju koja ima visoke ciljeve, a slijede joj dva ključna dvoboja skupine protiv Norveške i Iraka.