Uzbudljiv deveti dan SP-a: Domaćini u euforiji, dvije momčadi ispale s turnira

Deveti dan Svjetskog prvenstva 2026. donio je novu dramu. Dobili smo rješenje drugog kola skupina C i D, a obje su skupine već zakacuale jednu ekipu za dno i izbacile ih s prvenstva. To je Haiti koji je sigurno posljednji u grupi C i Turska koja je sigurno posljednja u grupi D.

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država nastavila je sa sjajnim nastupima i pobjedom od 2:0 protiv Australije osigurala prvo mjesto u skupini D. Domaćini su posao u Seattleu riješili već u prvom poluvremenu. Poveli su autogolom Burgessa u 11. minuti, a konačni rezultat postavio je Freeman u 43. minuti, čime su potvrdili prolazak s maksimalnih šest bodova.

Prava drama odvijala se u Santa Clari, gdje je Turska doživjela jedan od najtežih poraza u svojoj povijesti. U utakmici koja im je značila sve, poraženi su od Paragvaja s 1:0 i tako ostali bez ikakvih izgleda za prolazak dalje. Šok je stigao već u 65. sekundi, kada je Matias Galarza postigao, pokazat će se, jedini pogodak na utakmici.

Turskoj nije pomogla ni činjenica da je Paragvaj od 35. minute igrao s igračem manje. Tada je ispisana povijest, jer je Miguel Almirón dobio izravni crveni karton nakon što je pokrio usta rukom tijekom verbalnog sukoba s turskim igračem. Sudac je, nakon konzultacije s VAR-om, primijenio novo pravilo osmišljeno za suzbijanje uvredljivog govora. Unatoč brojčanoj prednosti više od sat vremena, Turska nije uspjela probiti paragvajsku obranu i razočarano završava svoj povratnički nastup na Svjetskom prvenstvu nakon 24 godine.

U skupini C, peterostruki svjetski prvak Brazil nije dopustio iznenađenje i uvjerljivo je svladao Haiti s 3:0. Utakmica u Philadelphiji bila je riješena već u prvom dijelu, a junak pobjede bio je Mateus Cunha s dva pogotka, dok je točku na "i" stavio Vinícius Júnior. Ovim porazom, drugim u isto toliko utakmica i bez postignutog gola, Haiti je postao prva reprezentacija koja je i matematički eliminirana s turnira. U drugoj utakmici ove skupine, Maroko je minimalnom pobjedom od 1:0 protiv Škotske zakomplicirao borbu za drugo mjesto i prolazak dalje.