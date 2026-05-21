TEŽAK UDARAC /

Orban kasno navečer primio neugodnu vijest: Objavljeno što mu je spremio Magyar

Orban kasno navečer primio neugodnu vijest: Objavljeno što mu je spremio Magyar
Foto: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/Profimedia

21.5.2026.
9:48
Hina
Vladajuća mađarska stranka Tisza je u parlamentu kasno u srijedu podnijela ustavni amandman koji bi ograničio premijerski mandat na najviše osam godina, što bi onemogućilo povratak bivšeg predsjednika vlade Viktora Orbana na taj položaj.

Premijer Peter Magyar, koji je izborima u travnju nakon 16 godina svrgnuo nacionalističkog Orbana, kazao je da će iskoristiti dvotrećinsku većinu u parlamentu kako bi poništio i izmijenio zakone koje je donijela Orbanova stranka Fidesz, uključujući ustav, radi obnavljanja demokratske ravnoteže između triju stupova vlasti.

Prema nacrtu amandmana objavljenom na internetskoj stranici parlamenta, osobe koje su ranije bile na dužnosti predsjednika vlade najmanje osam godina "ne mogu biti birane za premijera". To bi se primjenjivalo na premijerske mandate nakon 2. svibnja 1990. Također, premijer bi trebao odstupiti nakon ukupno osam godina staža, odnosno dva mandata.

Što još priprema amandman? 

Amandman priprema put i za ukidanje Ureda za zaštitu suvereniteta, tijela koje je Orban osnovao 2023. i koje je vodilo popis medija koje se smatralo prijetnjom mađarskom suverenitetu te imalo pravo "istraživati aktivnosti koje prijete suverenitetu zemlje".

Magyarova vlada bi na temelju amandmana također mogla preuzeti kontrolu nad zakladama koje upravljaju s 20-ak sveučilišta, a vlada bi te zaklade mogla i raspustiti.

U tom slučaju bi se državna imovina u vrijednosti od više stotina milijardi forinta koje je Orbanova vlada dodijelila tim zakladama vratila državi, piše Reuters. "Amandman jasno ističe da iako su zaklade privatni entiteti, njihova imovina je državna imovina", stoji u tekstu prijedloga.

