Orbanov medijski mogul pod istragom: Sumnja se na izvlačenje milijuna

Mađarska policija priopćila je da istražuje tvrtke medijskog mogula u zemlji koji je dobio unosne ugovore pod odlazećom vladom Viktora Orbana, zbog sumnje na pronevjeru sredstava i pranje novca.

Policija se oglasila u utorak navečer nakon što je Gyula Balasy, vlasnik nekoliko vodećih medijskih tvrtki koje su više od desetljeća osmišljavale kampanje za Orbana, rekao da je ponudio svoje tvrtke i dio svojih ulaganja državi dok nova vlada Petera Magyara preuzima vlast.

Ponudio sam svoje tvrtke državi "ne zato što nešto skrivam ​​ili zato što smo učinili nešto nezakonito ili pogrešno", rekao je Balasy, dodavši da su računi nekoliko njegovih tvrtki zamrznuti prošlog ponedjeljka. Balasyjev Lounge Group nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar putem emaila.

Kraj ere

Magyar, čija je stranka desnog centra Tisza svrgnula Orbana nakon 16 godina na vlasti na izborima u travnju, položit će prisegu kao premijer 9. svibnja. Obećao je da će se obračunati s korupcijom i "vratiti ukradenu državnu imovinu".

Magyar je 28. travnja rekao da su porezne vlasti u Mađarskoj blokirale transfere sredstava u inozemstvo nepoznatih osoba povezanih s Orbanovim suradnikom. Na temelju informacija specijalne jedinice porezne uprave NAV pokrenuta je istraga zbog pronevjere i pranja novca "protiv nepoznatog počinitelja", priopćila je policija u utorak.

"Ovaj postupak uključuje istragu o pitanjima vezanima uz tvrtke koje organiziraju događaje, što je sam direktor otkrio u medijima", rekla je policija, referirajući se na intervju koji je Balasy dao portalu Kontroll kasno u ponedjeljak. "Zaplijenjena su sredstva i zamrznuti računi", dodala je policija.

Policija je navela da su pokrenuli i zasebnu istragu protiv iste skupine tvrtki "glede precijenjenih ugovora zbog sumnje na pronevjeru sredstava".

Balasyjeve tvrtke osmislile su Orbanovu antiukrajinsku izbornu kampanju koja je travanjske izbore predstavila kao izbor između rata i mira, a među ostalima i njegove antiimigracijske kampanje u prošlosti, dobivši stotine ugovora od Orbanovog Nacionalnog ureda za komunikacije.

Transparency International objavio je da su samo u razdoblju od 2019. do 2021. Balasyjeve tvrtke Lounge Design, New Land Media i Media Dynamics dobile državne ugovore u ukupnom iznosu od 295 milijardi forinti, odnosno 960,38 milijuna dolara, uglavnom od Nacionalnog ureda za komunikacije koji je bio zadužen za Orbanove kampanje i ključan za pobjedu na prošlim izborima.

