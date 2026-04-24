'JAKO ZAHVALNI'

Prvi veliki potez Europe nakon Orbanova pada: 'Ovo je veliki dan'

Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Šefovi država i vlada članica EU-a razgovaraju na Cipru u geopolitički napetim vremenima. Na dnevnom redu su rat s Iranom, rast cijena energenata i proračun Europske unije. Ali za početak – ima razloga za slavlje

24.4.2026.
14:29
danas.hr
Viktor Orban je ovoga puta održao riječ: Zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu službeno je odobren – nakon što je nedavno obnovljen protok nafte kroz naftovod Družba. Usvojen je i 20. paket sankcija Rusiji, koji su Mađarska i Slovačka prethodno blokirale, piše Deutsche Welle.

To je bila početna točka dnevnog reda samita šefova država i vlada Europske unije na Cipru. Predsjednik Nikos Christodoulides dočekao je svoje kolege iz EU-a uz impresivnu kulisu marine u ljetovalištu Agia Napa.

'Veliki dan' dan za Zelenskog

Prisutan je i Volodimir Zelenski. "Ovo je veliki dan", radovao se ukrajinski predsjednik nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom. Naglašavao je pritom koliko je Ukrajini očajnički potreban novac – posebno za obnovu energetske infrastrukture. 

Von der Leyen je pak naznačila da bi prva tranša od 90 milijardi eura mogla biti isplaćena u ovom kvartalu. Jedna trećina tih sredstava namijenjena je proračunu Ukrajine, a dvije trećine obrani.

Šefovi država i vlada EU-a također su izrazili olakšanje. "Vrlo sam zahvalan što je kredit Europske unije sada konačno omogućen", rekao je njemački kancelar Friedrich Merz.

Orban nije na samitu

Mađarski premijer Viktor Orban nije otputovao na Cipar. Nazočni šefovi država i vlada nisu o njemu javno govorili. Vjerojatno su osjetili izvjesno olakšanje u vezi s događanjima u Mađarskoj.

"Sada vidim mogućnost da glasanje u Europskoj uniji ne bude zloupotrijebljeno i da 26 zemalja ne budu taoci", rekao je litvanski predsjednik Gitanas Nauseda.

Sljedeći korak za Ukrajinu, prema riječima predsjednika Europskog vijeća Coste, sada je otvaranje prvih klastera u pregovorima o pristupanju Uniji. Orban je i to želio spriječiti.

Razgovori pod utjecajem geopolitičke situacije

Trenutačna geopolitička situacija pokazuje da za Europsku uniju postoji samo jedan put – put strateške autonomije i najveće moguće neovisnosti, rekao je na početku samita ciparski domaćin Christodoulides. To se, objasnio je, tiče konkurentnosti, opskrbe energijom, ali i sigurnosne i obrambene strukture.

Cipar trenutačno predsjedava EU-om. Geografski je ta zemlja na krajnjem jugoistoku Europske unije i bliža je Libanonu i Turskoj nego svojim partnerima iz EU-a. Ranjivost tog geografskog položaja postala je očigledna na samom početku rata s Iranom, onda kada je britansku vojnu bazu na tom otoku pogodio dron.

Ciparski predsjednik vjerojatno želi iskoristiti taj događaj kao povod za razgovor o članku 42. stavku 7 – odnosno nekoj vrsti klauzule EU-a o uzajamnoj pomoći. Potreban je plan što činiti ako se neka država pozove na tu klauzulu, rekao je Christodoulides, čija zemlja nije članica NATO-a.

U Europi, kao i u većem dijelu svijeta, cijene energenata naglo su porasle zbog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca. Čelnici EU-a će u ova dva dana samita razgovarati o tome, kao i o proračunu Europske unije. Formalne odluke se ne očekuju.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
