Magyar neugodno iznenadio Bruxelles! Preuzeo Orbanovu taktiku: Ukrajina na mukama

Mađarski premijer Peter Magyar želi da Ukrajina dodatno proširi prava mađarske manjine prije nego što Budimpešta podrži službeno otvaranje pristupnih pregovora Kijeva s Europskom unijom, tvrde izvori upoznati s razgovorima u Bruxellesu.

Prema pisanju Bloomberga, to je pitanje otvoreno na sastanku Magyara s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom, održanom u srijedu iza zatvorenih vrata. Europska unija pokušava uvjeriti budućeg mađarskog premijera da odustane od politike odlazeće vlade Viktora Orbana, koja je godinama blokirala formalni početak pregovora Ukrajine s EU-om.

Magyar je, prema istim izvorima, iznio uvjete koji uglavnom ponavljaju 11 zahtjeva koje je Orbanova vlada još 2024. postavila Kijevu. Riječ je prije svega o zaštiti prava mađarske manjine u Ukrajini, uključujući širi pristup obrazovanju na mađarskom jeziku te jačanje kulturnih i administrativnih prava.

Razočarenje za Bruxelles i Kijev

Iako je sastanak s Costom javno opisao kao "koristan i konstrktivan", izvori navode da je atmosfera bila osjetno suzdržanija nego tijekom ranijeg susreta s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Uz pitanje Ukrajine, razgovaralo se i o europskom proračunu, konkurentnosti te zaključcima neformalnog sastanka čelnika EU-a održanog prošlog tjedna na Cipru.

Tvrđi stav novog mađarskog premijera mogao bi predstavljati razočaranje za Bruxelles i Kijev, gdje su mnogi očekivali da će Orbanov odlazak ukloniti jednu od najvećih prepreka ukrajinskom europskom putu. Posebno se to odnosi na formalno otvaranje pregovora u područjima u kojima je Ukrajina već ispunila potrebne uvjete.

Orban je godinama blokirao taj proces uz obrazloženje da prava mađarske manjine, posebno u Zakarpatskoj regiji zapadne Ukrajine, nisu dovoljno zaštićena. Ukrajinske vlasti tvrde da su ta prava zajamčena te poručuju da su spremne dodatno unaprijediti njihov položaj.

Sastanak sa Zelenskim

Magyar je najavio da u lipnju planira sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi izravno razgovarali o toj temi. Kao glavni cilj naveo je poboljšanje položaja etničkih Mađara u Zakarpatskoj oblasti i podršku njihovom ostanku u toj regiji.

"Vrijeme je da Ukrajina ukine ograničenja koja su na snazi više od desetljeća", poručio je Magyar na društvenoj mreži X, dodajući da mađarska manjina mora ponovno dobiti puna kulturna, jezična, administrativna i visokoobrazovna prava kako bi bila ravnopravna i poštovana.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Zelenski pokušao je smiriti ton poručivši da je spreman na sastanak s Magyarom, bilo bilateralno ili u nekom drugom formatu.

"Radimo na svim pitanjima koja se tiču naše mađarske manjine. Oni su naši građani kao i svi drugi", rekao je Zelenski u telefonskom intervjuu. "Možda nije sve riješeno, ali ovdje nema stvarnog problema."

Magyar dijeli Orbanov stav

Iako se Magyar zalaže za jačanje vladavine prava i ponovno približavanje Mađarske europskim institucijama, dijeli Orbanov stav da Budimpešta ima posebnu odgovornost prema etničkim Mađarima u susjednim državama, što je i ranije izazivalo napetosti, primjerice sa Slovačkom.

Tijekom posjeta Bruxellesu otvorio je i pitanje deblokade oko 10 milijardi eura iz europskih fondova za oporavak, koji su Mađarskoj zamrznuti zbog dugogodišnjih zabrinutosti oko korupcije i vladavine prava tijekom Orbanove vlasti. Budimpešta je pod pritiskom jer sredstva iz postpandemijskog programa istječu krajem kolovoza ako se ne iskoriste.

U međuvremenu, Costa i većina članica EU-a žele ubrzati proces proširenja i već u nadolazećim tjednima pokrenuti konkretne korake prema članstvu Ukrajine. Na nedavnom sastanku na Cipru europski čelnici signalizirali su da su početni uvjeti za otvaranje prve faze pregovora već ispunjeni, no konačna politička podrška svih članica još nije osigurana.

