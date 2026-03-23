Požalio se da je ljubomoran na ženinog prijatelja, poručili su mu: 'To vam je najmanji problem'

Jedan muškarac nedavno je na hrvatskom Redditu potražio savjet zajednice o situaciji koja ga muči: njegova supruga počela se viđati na kavi s muškim prijateljem, što je u njemu probudilo ljubomoru i nesigurnost. No, detalji koje je podijelio o svom braku otkrili su puno dublju priču, a komentatori su mu brzo dali do znanja da je prijatelj samo vrh ledene sante.

U svojoj objavi, suprug je objasnio kako je prijatelj njegove žene počeo kontaktirati i pozivati je na kavu svaki put kad je u gradu. Iako je supruga bila potpuno transparentna, pokazivala mu poruke i čak predložila da sljedeći put svi zajedno odu na kavu, njemu je to i dalje smetalo. Nakon što je izrazio svoje nezadovoljstvo, ona je prestala odlaziti na kave, ali mu je predbacila da joj je postao "gazda" i da joj oduzima slobodu.

Međutim, ključni dio objave ležao je u "činjenicama" o njihovom odnosu. Autor je priznao da između njega i supruge gotovo uopće nema intimnosti ni seksa, da je ona emocionalno hladna i anksiozna te da kao par gotovo nikad ne izlaze. "Stojim kraj nje i molim za pažnju i da me vidi", napisao je, otkrivajući pravu srž problema.

'Prijatelj je samo dimna zavjesa'

Iako je autor tražio mišljenje o tome je li njegova ljubomora opravdana, zajednica na Redditu gotovo je jednoglasno zaključila da je njegova briga usmjerena na pogrešnu stvar. "Imate vi problema, ali ovaj prijatelj nije jedan od njih", glasio je komentar koji je dobio najviše podrške, a sažeo je mišljenje većine. Drugi su se nadovezali: "Od svega što si nabrojao, kava s frendom ti je najmanji problem, stari."

Korisnici su brzo dijagnosticirali da je druženje s prijateljem vjerojatno samo simptom, a ne uzrok problema u braku. Mnogi su istaknuli da je muževa ljubomora zapravo odraz tuge i frustracije zbog nedostatka povezanosti sa suprugom. Njegov fokus na "vanjskog neprijatelja" zapravo je, smatraju komentatori, lakši način nošenja s bolnom istinom - da je njihov brak u krizi.

Ova situacija savršeno se uklapa u širi društveni kontekst u kojem parovi često ostaju zajedno unatoč dubokim problemima. U okruženju gdje je stopa razvoda niska, mnogi se okreću internetskim forumima poput Reddita kako bi pronašli savjet, umjesto da se suoče s mogućnošću razlaza.

Anksioznost, libido i uloga "gazde"

Rasprava se dotaknula i specifičnih detalja koje je autor naveo. Njegov opis supruge kao anksiozne osobe s "nultim libidom" potaknuo je mnoge da ukažu na poznatu vezu između anksioznosti i smanjene seksualne želje, što potvrđuju i brojna istraživanja. Jedna je osoba u komentarima primijetila: "S tobom ju ta anksioznost sprječava da izađete, da imate odnose, a s njim ju ne sprječava... Zašto? Jer dopamin smanjuje anksioznost. Supruga ti osjeća zadovoljstvo i motivaciju."

Također, suprugina optužba da joj muž postaje "gazda" nije prošla nezapaženo. Taj izraz, kulturološki snažno obojen na Balkanu, ukazuje na napetost između tradicionalne kontrole i moderne želje za autonomijom. Dok on vidi svoj potez kao zaštitu braka, ona ga doživljava kao oduzimanje slobode.

Iako je autor došao na Reddit tražeći potvrdu za svoju ljubomoru, dobio je nešto puno vrijednije: kolektivni poziv da se prestane baviti posljedicama i konačno suoči s pravim uzrocima nezadovoljstva u svom braku. Većina savjeta svodila se na isto: razgovor, zajednička terapija i rad na ponovnom uspostavljanju intimnosti koja je očito odavno nestala.

POGLEDAJTE GALERIJU

