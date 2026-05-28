UKINUT PRITVOR /

Maturant koji je uhićen zbog bacanja bengalke na policajca - pušten na slobodu: Mora se javljati u policiju

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Prema tvrdnjama drugih maturanata, mladić je bengalku odgurnuo kako ne bi zahvatila zastavu, nakon čega je završila kod policijskog službenika

28.5.2026.
13:56
Andrea Vlašić
Maturant Pomorsko-tehničke škole koji je završio iza rešetaka zbog incidenta tijekom proslave zadnjeg dana škole, pušten je iz istražnog zatvora. Tereti ga se da je tijekom norijade bacio bengalku prema policajcu na službenom motoru, no obrana tvrdi kako je pokušao spriječiti da baklja zapali zastavu.

Kako je za Dubrovački dnevnik potvrdio glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav, izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu obrane te ukinulo ranije određeni istražni zatvor. Mladić je pušten na slobodu, a određena mu je mjera javljanja Policijskoj postaji Ston dva puta tjedno.

Slučaj je posljednjih dana izazvao burne reakcije javnosti. Policija tvrdi kako je maturant bengalku bacio prema policajcu koji je osiguravao proslavu zadnjeg dana škole, dok dio učenika i roditelji tvrde da je pokušavao maknuti baklju koju je prethodno bacio drugi maturant.

Prema njihovim tvrdnjama, mladić je bengalku odgurnuo kako ne bi zahvatila zastavu, nakon čega je završila kod policijskog službenika.

Podsjetimo, maturantu je bio određen istražni zatvor do 30 dana, no nakon odluke suda ipak će se braniti sa slobode. Time će, čini se, bez prepreka moći pristupiti i obvezama vezanima uz državnu maturu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
