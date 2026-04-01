Želite se udati? Ako napravite ovo, vaš će vas partner zaprositi u roku 90 dana

Međunarodno priznata stručnjakinja za veze Sami Wunder tvrdi da postoji način da dobijete zaručnički prsten u samo tri mjeseca, a svoj je savjet podijelila gostujući u popularnoj britanskoj emisiji "This Morning". Njezina metoda, iako nekima kontroverzna, pomogla je tisućama žena da ostvare stabilne veze i brakove, a temelji se na ideji da se preskoči dugogodišnja i često neizvjesna "faza djevojke".

Gostujući u emisiji, Wunder je pojasnila: "Ne morate godinama biti u vezi kako bi muškarac odlučio želi li vas zaprositi. Muškarci vrlo brzo znaju je li žena ona prava". Prema njezinim riječima, cilj nije natjerati nekoga na brak, već osigurati da ne trošite pet ili čak deset godina s partnerom koji vas nikada nije ni namjeravao oženiti, piše New York Post.

Preskočite 'fazu djevojke'

Središnja ideja njezine metode jest izbjegavanje uloge djevojke na neodređeno vrijeme. Wunder savjetuje ženama da ne useljavaju s partnerom prije nego što dobiju službenu potvrdu predanosti, poput prstena. Smatra kako zajednički život često smanjuje motivaciju muškarca za sljedeći korak jer već uživa u svim pogodnostima bračnog života bez stvarne obveze.

"Žene ostanu u fazi djevojke godinama i od te veze ne dođe do braka. Zato obavite teži dio posla na početku. Taj 'teži dio' odnosi se na temeljitu procjenu partnera unutar prva tri mjeseca veze", naglasila je.

Iskrenost od prvog dana

Kako bi se izbjeglo gubljenje vremena, Wunder ističe važnost otvorene komunikacije od samog početka. "Najvažnije je biti iskren prema sebi i od početka tražiti ljude koji žele slične stvari. To ne znači da na prvom spoju trebate reći 'želim se udati za tebe', već jasno izraziti svoje namjere", dodala je.

"Rečenica poput: 'S pravom osobom želim brak, obitelj i doživotnu predanost', može odmah filtrirati nekompatibilne partnere. Ako ih to uplaši, onda oni nisu za vas. Ovdje se radi o iskrenosti", poručila je Wunder.

Jednako je važno pažljivo slušati što druga strana govori, ali i promatrati djela. "Svatko vam može servirati prazna obećanja i reći da traži nešto ozbiljno, ali ako su zaista ozbiljni u namjeri da s vama izgrade odnos, vidjet ćete dosljednost u komunikaciji i djelima. Neće vas ostaviti da nagađate", objasnila je.

Usporite kako biste ubrzali proces

Jedan od njezinih kontroverznijih savjeta jest da žene uspore u prvih 90 dana veze. To znači da ne ulaze prerano u ekskluzivnu vezu, ne žure s intimnošću i ne useljavaju se s partnerom. Prema Wunder, to vrijeme treba iskoristiti za promatranje partnera u različitim situacijama: kako se nosi sa stresom, ljutnjom ili teškim danom.

Njezin ključni koncept podrazumijeva da žena izlazi s više muškaraca istovremeno (bez intimnih odnosa sa svima) sve dok jedan od njih ne pokaže jasnu namjeru za brak. Cilj je spriječiti prerano emocionalno vezivanje za muškarca koji možda nije spreman, čime se štedi vrijeme i energija.

