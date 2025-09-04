Filteri neće moći pomoći influencerima u budućnosti: Ovako bi mogli izgledati 2050.

Ni jedan filter neće moći prikriti što donosi budućnost, barem ako je suditi prema najnovijem istraživanju. Stručnjaci s portala Casino.org izradili su digitalni model influencerice kako bi prikazali kako bi kreatori sadržaja mogli izgledati 2050. godine.

Predstavili su Avu – virtualni model koji prikazuje kako bi tipična influencerica mogla izgledati 2050. godine. Njezin izgled rezultat je niza loših navika povezanih s karijerom na društvenim mrežama, od nepravilnog držanja i problema s kožom do iskrivljenih crta lica i gubitka kose, piše New York Post.

"Iako karijera influencera može djelovati sjajno, ona donosi značajne promjene u načinu života", navode autori. Cilj im je bio prikazati kako pritisak estetike, algoritama i stalne prisutnosti na mreži dugoročno utječe na tijelo i um.

Starenje tijela i lica

Avin digitalni model, izrađen na temelju relevantnih medicinskih istraživanja, ilustrira dugoročne posljedice kontinuirane izloženosti ekranima i umjetnoj rasvjeti. Dugotrajno korištenje pametnih telefona, uz učestalo poziranje pod LED osvjetljenjem, rezultira pojavom tzv. sindroma "tech neck" – posturalne disfunkcije karakterizirane torakalnom kifozom, anteriornom tranzalcijom glave i kroničnim cervikalnim bolovima.

Osim negativnih učinaka na mišićno-koštani sustav, značajan je i kumulativni stres. Dugotrajna primjena kozmetičkih preparata, česte izmjene sastava kozmetike te stalna izloženost plavom i LED svjetlu potiču kronične upalne procese, poremećaje melanogeneze i ubrzano fotostarenje.

Vizualni sustav također trpi posljedice dugotrajnog rada na digitalnim uređajima. Sindrom digitalnog naprezanja očiju (Digital Eye Strain, DES) manifestira se simptomima poput konjunktivalne hiperemije, sindrom suhog oka, zamućenja vida i periorbitalnog edema. Osim toga, kontinuirana izloženost plavom svjetlu i pojačana mentalna stimulacija dovode do poremećaja cirkadijalnog ritma, što dodatno pogoršava nesanicu i doprinosi općem neurovegetativnom umoru.

Gubitak kose

Digitalni model Ave ilustrira i pretjeranu upotrebu filera, koja dovodi do iskrivljenih crta lica – natečenih obraza, neprirodne brade i zategnutog izraza lica, čime se potvrđuju posljedice trendova poput "pillow face" sindroma.

Ni kosa nije pošteđena – učestalo korištenje ekstenzija, česta stiliziranja i intenzivni tretmani mogu izazvati prorjeđivanje i trajni gubitak kose, poznat kao trakcijska alopecija.

"Ava nije samo digitalna ilustracija – ona je upozorenje na dugoročne posljedice lifestylea koji se temelji na estetici, trendovima i stalnoj dostupnosti", poručuju autori.

