Pegle za kosu mogu naštetiti zdravlju: 'Samo deset minuta uređivanja izlaže rizicima'

Kemikalije koje se ispuštaju tijekom jutarnje rutine njege kose mogu završiti u vašim plućima i uzrokovati zdravstvene rizike "gore nego što se očekivalo", prema istraživačima sa Sveučilišta Purdue.

Samo deset do 20 minuta korištenja pegle ili uvijača za kosu izlaže vas količini od deset milijardi nanočestica — istoj količini koju biste udahnuli dok stojite u gustome prometu na autocesti.

Te se kemikalije izravno udišu u pluća i mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući stres dišnog sustava, upalu pluća i pad kognitivnih sposobnosti, tvrde znanstvenici.

Proizvodi za kosu su izvor opasnih nanočestica

Kad se kosa zagrijava pomoću uređaja, kemikalije iz proizvoda za kosu brzo se oslobađaju u zrak, a istovremeno nastaju i novi zagađivači zvani nanočestice.

Glavna autorica studije, Nusrat Jung, izvanredna profesorica na Fakultetu za građevinarstvo i građevinsku tehnologiju rekla je kako su rezultati studije doista zabrinjavajući.

"Broj nanočestica koji se udiše korištenjem uobičajenih, komercijalnih proizvoda za kosu daleko je veći nego što smo očekivali", rekla je.

Inače sigurni proizvodi za njegu kose, poput šampona, regeneratora, sprejeva, gelova i losiona, mogu postati opasni po zdravlje kada se zagrijavaju, objasnili su znanstvenici.

Kada se zagrijavaju na temperaturu do 150 °C (300°F), proizvodi mogu početi ispuštati opasne spojeve, a kemikalije se vrlo brzo šire zrakom.

Doktorandica Jianghui Liu, koja je također sudjelovovala u istraživanju, rekla je kako je stvaranje atmosferskih nanočestica bilo posebno izraženo pri primjeni topline.

Štetni učinci na dišni sustav

U svom ranijem istraživanju dr. Jung i Liu otkrile su da toplina tijekom stiliziranja povećava emisiju hlapljive kemikalije zvane D5 siloksan, za koju se vjeruje da je štetna kada se udiše.

Prema riječima dr. Jung, D5 siloksan se koristi u mnogim proizvodima za kosu i postao je uobičajeni sastojak posljednjih desetljeća jer zaglađuje kosu i daje joj sjaj.

Međutim, Europska agencija za kemikalije klasificira D5 siloksan kao "vrlo postojan i vrlo bioakumulativan".

Iako su rezultati testiranja na laboratorijskim životinjama već zabrinjavajući, dr. Jung navodi da i dalje postoji vrlo malo informacija o njegovim učincima na ljude. Zbog toga je upotreba D5 siloksana u proizvodima za ispiranje ograničena unutar Europske unije.

"Utvrđeno je da D5 siloksan može uzrokovati štetne učinke na dišni sustav, jetru i živčani sustav laboratorijskih životinja", rekla je dr. Jung.

"Sada se čini da su opasnosti od ovih proizvoda u zraku, posebno formulacija koje se ne ispiru, a dizajnirane su da budu otporne na toplinu, poput lakova za kosu, krema i gelova - čak i veće nego što smo očekivali", dodala je Liu.

Preporuke za sigurniju upotrebu i smanjenje rizika

U novom istraživanju, objavljenom u časopisu Environmental Science & Technology, znanstvenici su zatražili od ispitanika da provedu svoju uobičajenu jutarnju rutinu njege kose u posebno dizajniranom laboratoriju koji je u stvarnom vremenu mjerio prisutnost nanočestica u zraku.

Sudionici su donijeli vlastite proizvode i uređaje kako bi rutinu što vjernije replicirali, piše The Sun.

"Studije ove vrste dosad nisu rađene, tako da javnost nije imala dovoljno informacija o potencijalnim zdravstvenim rizicima svakodnevne njege kose", rekla je dr. Jung.

Dok su ispitanici uređivali kosu kao kod kuće, specijalizirani monitori su mjerili prisutnost hlapljivih čestica u zraku tijekom narednog sata. Istraživanje je pokazalo da toplina oslobađa velike količine nanočestica, uključujući otrovne hlapljive spojeve poput D5 siloksana.

"Otkrili smo da ti kemijski spojevi mogu stvoriti valove od 10.000 do 100.000 nanočestica po kubičnom centimetru", rekla je dr. Jung.

Studija je pokazala da se tijekom jednog stiliziranja kose može udahnuti više od deset milijardi nanočestica, a najveća količina taloži se u plućnoj regiji — najdubljem dijelu pluća.

Rezultati su ukazali na to da je toplinska obrada kose značajan izvor nanočestica u zraku.

Posebno visoke razine emisije dolaze iz proizvoda koji se ne ispiru i dizajnirani su da budu otporni na toplinu, poput sprejeva, krema i gelova.

Kako bi se izbjegli potencijalni rizici udisanja nanočestica, znanstvenici preporučuju potpuno izbjegavanje takvih proizvoda, posebno u kombinaciji s uređajima koji griju kosu. Ako to nije moguće, preporučuje se smanjiti upotrebu i dobro prozračiti prostor.

"Ako morate koristiti proizvode za kosu, ograničite njihovu upotrebu i pobrinite se da prostor bude dobro prozračen. Čak i bez korištenja toplinskih uređaja, dobra ventilacija može smanjiti izloženost hlapljivim kemikalijama poput D5 siloksana", opomenula je Liu.

