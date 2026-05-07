Mladenka se probudila iz kome dva dana prije vjenčanja: 'Čim uskočiš u vjenčanicu, ženim te'

Priča 24-godišnje Wang Ranran iz Tai'ana, u kineskoj provinciji Shandong, trebala je biti ispunjena srećom i posljednjim pripremama za vjenčanje iz snova. Nakon šest godina veze, ona i njezin zaručnik Zhang Xirui s nestrpljenjem su iščekivali 25. travnja, dan kada su trebali okruniti svoju ljubav.

No, posjet lokalnoj klinici zbog naizgled bezazlene grlobolje pretvorio se u tromjesečnu noćnu moru iz koje se probudila samo dva dana prije sudbonosnog datuma. Njezin slučaj, koji je privukao veliku pozornost javnosti, otkrio je zastrašujuću pozadinu nesavjesnog liječenja i pokrenuo beskompromisnu borbu za pravdu.

Kobni posjet klinici zbog obične prehlade

Sve je počelo u siječnju, kada se Wang požalila na bolove u grlu. Vjerujući da je riječ o običnoj prehladi, potražila je pomoć u lokalnoj medicinskoj klinici Daiyue Jin Medical Hall. Tamo su je, kako se prisjetila, pregledale dvije osobe koje su djelovale kao liječnici. Nakon kratkog pregleda, jedna od žena propisala joj je lijek i odlučila ga primijeniti injekcijom, što je u nekim kineskim klinikama uobičajena praksa za brže ublažavanje simptoma.

Međutim, ključni koraci su preskočeni. Prema tvrdnjama njezinog zaručnika Zhanga osoblje klinike u niti jednom trenutku nije pitalo Wang ima li alergije na lijekove, niti su proveli obavezni alergijski test na koži. Samo nekoliko minuta nakon injekcije, situacija je postala dramatična. Wang je osjetila utrnulost jezika, počela je nekontrolirano povraćati i sve teže disati. Pozvana je hitna pomoć, no dok su bolničari stigli, već je pala u stanje teškog šoka. "Tijekom tog vremena, liječnici klinike bili su potpuno smeteni i nisu poduzeli nikakve učinkovite mjere hitne pomoći", ogorčeno je izjavio Zhang.

Borba za život i čudesno buđenje uoči vjenčanja

Mlada žena hitno je prevezena u bolnicu, gdje su liječnici vodili bitku za njezin život. Prva dijagnoza bila je teška acidoza i respiratorno zatajenje, najvjerojatnije uzrokovano anafilaktičkim šokom - ekstremnom alergijskom reakcijom tijela. Njezin mozak bio je bez kisika više od četiri minute, što je uzrokovalo trajno i nepovratno oštećenje. Wang je pala u duboku komu, a njezina obitelj i zaručnik započeli su dugo i mučno bdjenje uz njezin krevet, nadajući se čudu.

Danima i tjednima su se izmjenjivali, pričajući joj i puštajući joj glazbu, odbijajući odustati. Nakon duga 92 dana neizvjesnosti, čudo se dogodilo. Wang je počela pokazivati prve znakove svijesti. Dana 23. travnja, samo dva dana prije zakazanog vjenčanja, otvorila je oči i nasmiješila se zaručniku koji je bio uz nju. Iako nije mogla govoriti ni pomicati se, taj osmijeh bio je znak života i nade. Preplavljen emocijama, Zhang joj je kroz suze obećao: "Čim uskočiš u svoju vjenčanicu, bit ću tamo da te oženim".

Istraga otkrila zastrašujuću istinu o "liječnicima"

Dok se Wang borila za život, njezin zaručnik je pokrenuo vlastitu bitku. Prijavio je kliniku zbog nesavjesnog liječenja i zatražio pravnu pomoć. Istraga koja je uslijedila otkrila je alarmantne i šokantne činjenice. Ispostavilo se da žena koja je Wang dala injekciju uopće nije bila medicinski kvalificirana, već je radila kao pomoćno osoblje. Uz to, liječnik koji je potpisao recept nije imao važeću licencu za obavljanje liječničke prakse.

Lokalne vlasti u okrugu Daiyue potvrdile su u službenom priopćenju da je klinika zatvorena te da su sve uključene osobe pod istragom. Prema medijskim izvješćima, jedna od odgovornih osoba isplatila je obitelji 200.000 juana (oko 25.000 eura) odštete, a zatim je nestala. Međutim, taj iznos je kap u moru u usporedbi s medicinskim troškovima koji su se do tada popeli na više od 700.000 juana (oko 87.500 eura). Obitelj je najavila da neće odustati od tužbe za punu naknadu štete.

Slučaj koji ukazuje na šire probleme

Priča Wang Ranran nažalost nije usamljeni incident, već simptom širih problema u dijelu kineskog zdravstvenog sustava. Slučaj je ponovno otvorio raspravu o nadzoru nad radom manjih, privatnih klinika, gdje se ponekad zapošljava nekvalificirano osoblje kako bi se smanjili troškovi. Stručnjaci upozoravaju da nelicencirani liječnici i nepropisna primjena terapija predstavljaju ogroman rizik za sigurnost pacijenata.

Osim toga, slučaj ističe i opasnost od prakse prekomjerne upotrebe injekcija, posebno kortikosteroida, za liječenje uobičajenih bolesti poput prehlade. Iako takav pristup može donijeti brzo olakšanje simptoma, nosi rizik od ozbiljnih nuspojava, uključujući i smrtonosne alergijske reakcije. Slični slučajevi medicinskog nemara događaju se i diljem svijeta, podsjećajući na važnost stroge regulacije i odgovornosti u zdravstvu.

Dok se pravna bitka obitelji Wang nastavlja, njezina budućnost i oporavak ostaju neizvjesni. Priča o vjenčanju koje se pretvorilo u borbu za život tragičan je podsjetnik na to kako se snovi mogu srušiti u trenutku zbog tuđeg nemara. Ipak, usred ove teške situacije, ostaje priča o nepokolebljivoj ljubavi i odanosti zaručnika koji i dalje čeka dan kada će svoju voljenu vidjeti u vjenčanici, bez obzira na sve prepreke koje im život postavi na put.

