Njemačku dopalo 'ukleto mjesto' prema redoslijedu nastupa na Eurosongu? Evo što je to

U Njemačkoj je zavladalo razočaranje nakon objave redoslijeda nastupa za finale Eurosonga 2026. Njihova predstavnica Sarah Engels nadala se boljem ždrijebu, no na kraju je odlučeno da će nastupiti kao druga po redu – pozicija koja među eurovizijskim fanovima već godinama nosi izrazito lošu reputaciju, piše austrijski Heute.

Nakon što je u polufinalu dobila takozvani „producers’ choice”, organizatori su imali mogućnost sami odrediti njezino mjesto u finalnom rasporedu. Takva odluka obično se smatra prednošću jer producenti pjesmu smještaju u dio večeri koji joj može najbolje odgovarati. Međutim, u ovom slučaju rezultat nije izazvao zadovoljstvo – Sarah Engels će nastupiti odmah na početku showa, a upravo se drugo mjesto tradicionalno smatra jednom od najnezahvalnijih pozicija.

Što je 'eurovizijsko prokletstvo?'

U eurovizijskim krugovima drugo mjesto često se naziva i „death slot” – odnosno „ukleta pozicija”. Razlog leži u statistici: nijedna zemlja u povijesti natjecanja nije pobijedila nastupajući druga u finalu. Osim toga, mnogi izvođači koji su nastupali s tog mjesta završavali su pri dnu tablice, a pjesma izvedena druga čak je u nekoliko navrata završila posljednja, pa i bez ijednog osvojenog boda. Stručnjaci i fanovi smatraju da se razlog krije u dinamici glasanja – publika se tek „zagrijava”, dok kasniji nastupi lakše ostaju u pamćenju. Dodatni izazov je i činjenica da izvođač može biti zasjenjen nastupima koji dolaze prije ili poslije, posebno ako su vizualno jači ili među favoritima večeri.

Foto: Thomas Ramstorfer/APA/Profimedia

Slabe prognoze za Njemačku

Za Njemačku ova odluka ne donosi optimizam. Sarah Engels pjesmu „Fire” izvest će odmah nakon danskog favorita Sørena Torpegaarda Lunda, a prije predstavnika Izraela, što dodatno otežava njezin položaj. Kladionice zasad ne daju velike šanse njemačkoj predstavnici te se njezina vjerojatnost pobjede procjenjuje na manje od jedan posto. Prema trenutnim prognozama, slabije stoje tek Belgija i austrijski predstavnik Cosmó.