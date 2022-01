Kirat Assi (42) iz zapadnog Londona, koju je sestrična cijelo desetljeće obmanjivala jer se na internetu predstavljala kao muškarac, traži da se catfishing proglasi kaznenim djelom, piše Daily Mail.

Kirat je deset godina vjerovala da na internetu komunicira s liječnikom po imenu Bobby, dok je u stvarnosti taj profil napravila njezina sestrična Simran Bhogal.

Kirat je provela neke od tih godina u romantičnoj vezi s lažnim Bobbyjem, a vjerovala vjerovala je da on živi u Australiji. Da tragedija bude još veća, Bobbyjev profil sadržavao je snimke realnog muškarca.

Prijevara je otkrivena tek kada je Kirat unajmila privatnog detektiva koji je otkrio bizarnu i jezivu istinu. Kirat je nakon toga za Sunday Times rekla da želi da se catfishing shvaća puno ozbiljnije.

"Mislim da mnogi to ne bi radili kada bi znali da je to kazneno djelo te da su počinili zločin isto kao da su uhvaćeni s mobitelom u ruci dok su vozili", kazala je.

Istraga je trajala mjesecima

"Ja to zovem klopkom na internetu. Nisam bila na nikakvoj stranici za upoznavanje, vrlo sam privatna osoba na internetu. Konotacije povezane s pojmom catfishing su da je to zabavno, no zaista je suprotno. Ovo je utjecalo na moje zdravlje, obitelj, prijatelje, društveni život, karijeru i apsolutno sve. Uništila mi je život i uzela u nepovrat deset godina", ispričala je Kirat.

Njen slučaj catfishinga najdugovječniji je i najsloženiji koji je izašao na vidjelo jer je prijevara uključivala kreiranje ne samo jedne osobe, već cijele zajednice. Istražitelji su mjesecima radili sa svjedocima, pravnim stručnjacima i Bobbyjem iz stvarnog života.

Sve je počelo 2009. godine kada je Kirat neočekivano dobila poruku na Facebooku Simraninog bivšeg dečka J.J.-ja koji je tražio savjet kako da ponovo bude s njom. Oni su se dopisivali pet mjeseci, a nakon toga Kirat je saznala da je umro, pa joj je sestrična dala e-mail njegova brata "Bobbyja" da mu izrazi sućut.

Njegov lažni profil sadržavao je prave Bobbyjeve fotografije i neke biografske detalje koji su se koristili bez njegovog pristanka. Kirat je u studenom 2010. godine imala prvi susret s tim lažnim Facebook profilom.

Policija joj nije mogla pomoći

Tijekom godina par je bio u vezi te su izmjenjivali i po nekoliko poruka dnevno, a njihov je odnos čak postao i seksualan, iako Kirat Bobbyju nikada nije poslala svoje golišave snimke.

Ona je uzela dulje bolovanje jer je bila slaba i pod stresom nakon čega je dobila otkaz. "Pokušala sam pronaći drugi posao, ali Bobby nije želio da radim", otkrila je Kirat.

Ona je očajnički željela uživo upoznati svog internetskog dečka, no svaki put kad bi se trebali naći, nešto bi se dogodilo, a jednom je Bobby navodno imao srčani udar. Nakon što bi ga forsirala da se napokon sretnu ili da otkrije više pojedinosti iz privatnog života, zaprijetio bi da će počiniti samoubojstvo.

Kirat je na kraju unajmila privatnog detektiva koji je otkrio da iza Bobbyja, tj. lažnog profila stoji njena sestričina. Ona ju je prijavila policiji, no rekli su joj da sestričina nije počinila nikakvo kazneno djelo. Kasnije je Kirat pokrenula građansku tužbu protiv Simran koja je riješena nagodbom izvan suda.