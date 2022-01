Istraživanje koje je provela tvrtka Victoria's Secret pokazalo je da čak 80 posto žena ne zna izabrati pravi grudnjak. No, treba li ih kriviti? Toliko je boja, veličina, stilova i tko zna čega sve još. No, stiže pomoć za one žene koje su po prirodi "obdarenije".

Naime, Olivia Hogan, stručnjakinja za odabir prave veličine grudnjaka, otkriva kako žene koje imaju veće grudi ne bi smjele predugo nositi sportske grudnjake.

"Preuski sportski grudnjaci mogu oštetiti plućnu maramicu i uzrokovati probleme s disanjem, dok nepravilna potpora može uzrokovati bol u vratu, ramenima i leđima, kao i oštećenje živaca. Vaš grudnjak podržava 80 posto težine grudi. U idealnom slučaju trebao bi pristajati točno uz tijelo tako da kada se povuče, razmak ne bude veći od 2.5 centimetra. Žene s manjim grudima trebale bi izbjegavati duboke grudnjake i bolje im pristaju grudnjaci bez žica", otkrila je Hogan.

Jedna od najčešćih pogrešaka koje možeš napraviti jest kupovanje svih grudnjaka u jednoj veličini. Razlog leži u tome što nisu svi modeli grudnjaka jednako izrađeni pa ako nisi svaki isprobala prije kupnje, moguće je da si neki krivo odabrala.

Kada zakopčaš grudnjak, a on ne stoji čvrsto oko tvojeg tijela, onda ti je taj grudnjak prevelik. Prevelik grudnjak znači nestabilnost, a može prouzrokovati i bolove u leđima.

Stoga, prilikom kupnje grudnjaka budi posebno oprezna!