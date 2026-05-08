Muči vas velika odluka? Znanost kaže da postoji najbolje doba dana za njezino donošenje

Svi smo se našli u situaciji da satima, pa čak i danima, vagamo opcije oko naizgled banalne stvari, poput odabira boje za zidove. No, kada se suočimo s odlukama koje nam mogu promijeniti život - kupnja stana, promjena posla ili vjenčanje - pritisak da odaberemo ispravno postaje golem. Srećom, znanost nudi odgovor na pitanje kako povećati izglede za donošenje najbolje moguće odluke. Istraživanja i stručnjaci slažu se u jednome: jutro je zlatno vrijeme za važne izbore.

Jutarnja bistrina za najveće dileme

Pod pretpostavkom da ste se dobro naspavali, jutro je razdoblje kada imate najviše energije i najjasniji pogled na probleme pred sobom. ''Kognitivna energija nije neograničena“, objašnjava Judy Ho Gavazza, profesorica psihologije na Sveučilištu Pepperdine. ''Tijekom dana neprestano donosimo stotine mikroodluka, poput toga hoćemo li se prvo našminkati ili počešljati. Svaka od njih zauzima mentalni prostor, pa je do večeri naš mozak umoran i manje učinkovit u rasuđivanju.“

Ovu tezu potvrđuju i brojna istraživanja. Jedna studija provedena na elitnim šahistima pokazala je da su ujutro vukli pametnije, iako sporije poteze. Kako je dan odmicao, njihove su odluke postajale brže, ali i neopreznije. Sličan obrazac uočen je i kod sudaca za uvjetni otpust. Na početku radnog dana bili su znatno skloniji odobriti zahtjeve zatvorenika, dok je postotak pozitivnih odluka drastično padao kako se približavala pauza za ručak.

To ne znači da najvažnije odluke morate donositi čim otvorite oči. Stručnjaci savjetuju da pričekate otprilike sat vremena nakon buđenja, nakon što popijete kavu ili obavite kratku šetnju. To je idealno vrijeme kada ste potpuno razbuđeni, a mentalni resursi još nisu iscrpljeni dnevnim obvezama.

Jeste li 'ševa' ili 'sova'? Vaš kronotip je ključan

Iako jutro vrijedi kao pravilo za većinu, ključnu ulogu igra i vaš individualni ''kronotip“, odnosno prirodna sklonost vremenu spavanja i buđenja. Ljudi se uglavnom dijele na ''ševe“ (jutarnji tipovi) i ''sove“ (večernji tipovi), uz one koji su negdje između.

Za veliku većinu populacije, koju čine jutarnji i srednji tipovi, jutro ostaje optimalno vrijeme za donošenje ključnih odluka. Međutim, za prave ''sove“, koje čine između pet i 20 posto populacije, vrhunac mentalne snage i najbolje vrijeme za odlučivanje je kasno poslijepodne ili večer. Studije su pokazale da su kod jutarnjih tipova dijelovi mozga zaduženi za kognitivne funkcije najaktivniji ujutro, dok je kod večernjih tipova uočen suprotan obrazac.

Kako donositi bolje odluke, bez obzira na doba dana

Ponekad odluka jednostavno ne može čekati jutro. U takvim situacijama postoje taktike koje vam mogu pomoći da odaberete pravi put, bilo da je podne ili ponoć.

Smanjite broj izbora

Ljudski um teško može učinkovito obraditi više od tri do pet opcija istovremeno. Kada se suočite s prevelikim brojem mogućnosti, dolazi do paralize odlučivanja. Ako krećete od vrlo širokog izbora, poput ''novi kauč“, prvo suzite kategoriju na željenu boju ili materijal. Zatim eliminirajte dalje dok ne dođete do kratkog popisa od nekoliko finalista.

Uskladite odluke sa svojim vrijednostima

Kada ste suzili izbor, razmislite o tome što se uistinu uklapa u život kakav želite živjeti. Povežite svoje odluke s temeljnim vrijednostima kao što su avanturizam, sigurnost, obitelj ili zajednica. ''Možete odlučiti brže i odlučnije ako razmislite koja će opcija biti najviše usklađena s vašim najvažnijim vrijednostima“, savjetuje Gavazza.

Uzmite pauzu i prespavajte

Ako ste iscrpili sve analize i još uvijek niste bliže rješenju, jednostavno se odmaknite. Odložite problem i posvetite se nečemu drugom. Kada mu se vratite, imat ćete svježiju perspektivu. Najbolji savjet, ako se s odlukom mučite navečer, jest da odete na spavanje. San doslovno pomaže u obnavljanju moždanih stanica i daje vam energiju potrebnu da se s izazovom suočite bistre glave. Kao što je pokazala studija sa sucima, čak i kratka pauza za obrok može obnoviti mentalnu energiju potrebnu za zdravo prosuđivanje, piše RealSimple.

Na kraju, ključ leži u poznavanju samoga sebe. Praćenjem vlastitih ciklusa energije i razumijevanjem svog kronotipa, možete strateški planirati dan i najteže odluke donositi onda kada je vaš um najoštriji. Za većinu je to jutro, ali za neke će to biti večernji sati. Koji god bio vaš termin, pristupite odluci odmorni i fokusirani.

