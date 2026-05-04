Kako ostati par kad postanete roditelji? 'Usredotočite se na ovo'

Dolazak djeteta jedan je od najljepših, ali i najizazovnijih trenutaka u životu para. I dok se svijet vrti oko novog člana obitelji, mnogi partneri tiho primjećuju da se udaljavaju. Njihova uloga ljubavnika biva zamijenjena ulogom partnera u zajedničkom projektu roditeljstva.

Ovo iskustvo nije rijetkost. Istraživanja koja je proveo Institut Gottman pokazuju da čak dvije trećine parova nije zadovoljno vezom u prve tri godine nakon rođenja djeteta, piše BBC.

Uzroci promjena nakon rođenja djeteta

Uzroci ove pojave su brojni i često se isprepliću. Komunikacija se svodi na logistiku - tko je na redu za hranjenje, jesu li pelene kupljene. Razgovori o snovima, strahovima i osjećajima nestaju pod teretom iscrpljenosti. Kronični nedostatak sna, hormonalne promjene koje utječu na ženin libido i samopouzdanje te osjećaj partnera da je gurnut u stranu stvaraju okolnosti pogodne za emocionalnu distancu.

Uloge se dramatično mijenjaju. Partneri postaju "mama" i "tata", a njihovi identiteti kao pojedinaca i ljubavnika padaju u drugi plan. Mnogi se parovi nađu u zamci gdje se jedan partner povlači od bilo kakvog fizičkog kontakta iz straha da će biti pogrešno protumačen, dok se drugi osjeća odbačeno i zanemareno.

Načini povratka bliskosti

Ključno je shvatiti da cilj nije vratiti vezu na ono što je bila prije djeteta, već je razviti u nešto novo, dublje i otpornije. To zahtijeva svjestan trud i prilagodbu. Umjesto velikih romantičnih gesta, za koje često nema ni vremena ni energije, stručnjaci savjetuju usredotočenost na male, ali dosljedne korake koji ponovno grade povezanost.

Redefiniranje pojma intimnosti

Ako seksualni odnosi trenutačno nisu prioritet, to je razumljivo. Intimnost je puno šira od toga. To su zagrljaji, poljupci za laku noć, držanje za ruke tijekom gledanja serije ili zajedničko tuširanje. Ti mali, nježni dodiri grade osjećaj sigurnosti i povezanosti. Oni su most prema budućim trenucima strasti, a ne pritisak da se nešto mora dogoditi.

Važnost suštinske komunikacije

Preporučljivo je svakodnevno odvojiti barem deset minuta za razgovor koji nadilazi logističke teme i posvetiti se jedno drugome. Umjesto pitanja o svakodnevnim obvezama, poput "Je li račun plaćen?", razgovor bi se trebao usmjeriti na partnerove osjećaje, na ono što mu je u posljednje vrijeme bilo neočekivano teško ili što mu najviše nedostaje u partnerskom odnosu.

Ovi razgovori pomažu u ponovnom upoznavanju osobe s kojom se dijeli život, a koja se također mijenja i raste u novoj roditeljskoj ulozi.

Planiranje vremena za povezivanje

Spontanost je luksuz koji si novopečeni roditelji rijetko mogu priuštiti. Zato je planiranje ključno. Nije važno radi li se o 20 minuta šetnje bez djeteta ili zajedničkom čaju nakon što beba zaspi. Važna je namjera i dosljednost.

Stvaranje rituala povezivanja, ma koliko bili skromni, šalje snažnu poruku: "Mi smo i dalje prioritet." Postojeći terapijski savjeti za ponovno povezivanje nude ideje koje parovi mogu prilagoditi vlastitom ritmu.

