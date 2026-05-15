Osvojio 80.000 eura, zna se gdje ide novac pa otkrio kojom se logikom vodio: Iznenadit će vas

15.5.2026.
14:09
danas.hr
Hrvatska lutrija
Muškarac iz Stona osvojio je 80.000 eura u igri Sve ili Ništa - Za sreću je potrebno dvoje, javlja Hrvatska lutrija u petak.

"Neki brojevi imaju posebno značenje... Datumi rođenja najbližih, važni trenuci i male osobne uspomene često postanu kombinacije kojima se igrači vraćaju iz kola u kolo. Upravo takve brojeve godinama igra i sretni dobitnik iz Stona, kojemu su oni ovoga puta donijeli jackpot u igri Sve ili Ništa u iznosu od 80.000 eura", navodi Lutrija u prioćenju. 

'Uvijek sam znao da ću jednog dana dobiti' 

"Riječ je o igraču koji, kako kaže, redovito prati i igra sve lutrijske igre. Svoje brojeve ne mijenja jer bira iste kombinacije, povezane s datumima rođenja njemu bliskih osoba. Nakon dobitka, kaže, nastavit će igrati kao i do sada", dodaje se u priopćenju. 

"Vijest o osvojenom jackpotu pročitao je na društvenim mrežama, a trenutak iznenađenja, uzbuđenja i velikog osmijeha na licu odmah je podijelio sa suprugom. Upravo je ona bila prva osoba s kojom je  proslavio svoj veliki dobitak. 'Uvijek sam znao da ću jednoga dana dobiti', poručio je sretni dobitnik, koji drugim igračima želi puno sreće. Njegova je poruka jednostavna — treba se nadati, ali i znati s kim podijeliti sretne trenutke. Jer, kako kaže dobitnik iz Stona, za sreću je uvijek potrebno dvoje", zaključuju iz Hrvatske lutrije.

Hrvatska LutrijaStonJackpot
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
