Osvojio 80.000 eura, zna se gdje ide novac pa otkrio kojom se logikom vodio: Iznenadit će vas

Muškarac iz Stona osvojio je 80.000 eura u igri Sve ili Ništa - Za sreću je potrebno dvoje, javlja Hrvatska lutrija u petak.

"Neki brojevi imaju posebno značenje... Datumi rođenja najbližih, važni trenuci i male osobne uspomene često postanu kombinacije kojima se igrači vraćaju iz kola u kolo. Upravo takve brojeve godinama igra i sretni dobitnik iz Stona, kojemu su oni ovoga puta donijeli jackpot u igri Sve ili Ništa u iznosu od 80.000 eura", navodi Lutrija u prioćenju.

'Uvijek sam znao da ću jednog dana dobiti'

"Riječ je o igraču koji, kako kaže, redovito prati i igra sve lutrijske igre. Svoje brojeve ne mijenja jer bira iste kombinacije, povezane s datumima rođenja njemu bliskih osoba. Nakon dobitka, kaže, nastavit će igrati kao i do sada", dodaje se u priopćenju.

"Vijest o osvojenom jackpotu pročitao je na društvenim mrežama, a trenutak iznenađenja, uzbuđenja i velikog osmijeha na licu odmah je podijelio sa suprugom. Upravo je ona bila prva osoba s kojom je proslavio svoj veliki dobitak. 'Uvijek sam znao da ću jednoga dana dobiti', poručio je sretni dobitnik, koji drugim igračima želi puno sreće. Njegova je poruka jednostavna — treba se nadati, ali i znati s kim podijeliti sretne trenutke. Jer, kako kaže dobitnik iz Stona, za sreću je uvijek potrebno dvoje", zaključuju iz Hrvatske lutrije.