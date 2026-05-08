SVAKA ČAST! /

Hrvat osvojio gotovo 850.000, a drugi preko 350.000 eura

Hrvat osvojio gotovo 850.000, a drugi preko 350.000 eura
Foto: Pixabay

Čestitamo sretnim dobitnicima!

8.5.2026.
21:41
danas.hr
U 37. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 – 6, 12, koji su igraču iz Ivanić-Grada donijeli dobitka 5+1 u iznosu od 848.825,90 eura, te igraču iz Imotskog dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 eura.

Dobitni listić 5+1 uplaćen je na prodajnom mjestu TISAK, Trg Vladimira Nazora 3, Ivanić-Grad. Na listiću su odigrane 4 kombinacije igre Eurojackpot na 8 kola pretplate bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 64,00 eura.

Dobitni listić 5 uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatska lutrija, Glavina Donja 336, Imotski. Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot na 3 kola pretplate bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 18,00 eura.

EurojackpotIvanic GradImotski
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
