Netko je u Hrvatskoj pogodio 11 brojeva i osvojio 80.000 eura: Evo gdje ide novac

U 116. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 koji su igraču iz Stona donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000,00 eura.

Igrač je odigrao devet kombinacija, pogodio je sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 11,70 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: Tisak, Placa 1, Ston.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u ponedjeljak 27. travnja 2026.