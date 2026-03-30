ČESTITKE

Pogodio svih 11 brojeva i osvojio 80.000 eura: Evo gdje ide novac

30.3.2026.
20:01
U 89. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 koji su igraču iz Kutine donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000,00 eura.

Igrač je odigrao dvije kombinacije, pogodio sve izvučene brojeva te je za uplaćenih 2,60 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu:

TISAK, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 32, KUTINA.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u utorak 31.3.2026.

