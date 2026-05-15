CME najnoviji član vodeće svjetske koalicije za borbu protiv piratstva

Savez za kreativnost i zabavu (ACE), vodeća svjetska koalicija za borbu protiv piratstva, objavio je da se Central European Media Enterprises (CME), u čijem je vlasništvu tvrtka RTL Hrvatska, priključio koaliciji, čime se jača globalna mreža ACE-a. CME, vodeća tvrtka za medijsku djelatnost u Srednjoj i Istočnoj Europi, donosi ACE-u izvrsne dosadašnje rezultate u ulaganju u lokalne sadržaje, pouzdane informativne programe i odgovorno emitiranje. Članstvo CME-a u ACE-u naglašava zajedničku predanost zaštiti intelektualnog vlasništva, podršci kreativnim industrijama i osiguravanju da publika ima pristup legitimnim, visokokvalitetnim sadržajima.

"ACE pozdravlja CME u globalnoj mreži posvećenoj zaštiti kreativnog sadržaja i jačanju borbe protiv piratstva", kazala je Larissa Knapp, izvršna potpredsjednica i direktorica zaštite sadržaja Udruge filmske industrije. "Piratstvo je odavno globalni izazov, ali današnja prijetnja sofisticiranija je, koordiniranija i složenija. Sa svakim novim članom ACE postaje jači, proširuje svoju kolektivnu stručnost i jača svoju sposobnost zaštite sadržaja od kriminalnih piratskih mreža i podupiranja zakonite distribucije kreativnog sadržaja".

Dok kreatori politika i regulatori diljem Europe nastavljaju davati prioritet integritetu digitalnog tržišta, sudjelovanje CME-a u ACE-u naglašava važnost suradnje javnog i privatnog sektora u suzbijanju piratstva. Priključivanjem ACE-u, CME se usklađuje s globalnom koalicijom koja surađuje s tijelima za provedbu zakona, regulatornim tijelima i dionicima industrije kako bi narušila mreže nezakonite distribucije i promicala zakonitu konzumaciju sadržaja.

"Pridruživanje ACE-u odražava predanost CME-a zaštiti kreativnosti i osiguravanju pravednog, predvidivog i održivog medijskog okruženja", izjavila je Klára Brachtlová, zamjenica izvršnog direktora i direktorica vanjskih poslova CME-a. "Suradnjom s ACE-om i njegovim članovima cilj nam je ojačati zajednička nastojanja za zaštitu europskih kreativnih industrija i očuvanje integriteta audiovizualnog tržišta".

Globalna mreža ACE-a broji više od 50 članova, od velikih holivudskih studija i streaming platformi do regionalnih emitera i kreatora sadržaja. Zajedno, članovi ACE-a koriste kolektivnu stručnost, tehnološke inovacije i koordinirane mjere provedbe za borbu protiv piratstva u velikom opsegu.

Članstvo CME-a posebno je značajno s obzirom na razvoj regulatornog okruženja u Srednjoj i Istočnoj Europi, gdje se vlade sve više usmjeravaju na jačanje zaštite intelektualnog vlasništva, potporu domaćim kreativnim sektorima i osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja na digitalnim tržištima. Putem ACE-a, CME će doprinositi međunarodnim najboljim praksama, dijeljenju obavještajnih podataka i koordiniranim antipiratskim inicijativama – i od njih imati koristi.