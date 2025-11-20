FIFA predstavila sudionike Svjetskog prvenstva. Pogledajte tko predstavlja Hrvatsku

Nakon što je veliki broj sudionika potvrdio nastup na Svjetskom prvenstvu FIFA je objavila infografiku na kojoj se nalaze nogometaši koji bi trebali predstavljati kvalificirane reprezentacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tako na fotografiji možete vidjeti Lionela Messija kao predstavnika Argentine, Kyliana Mbappéa kao predstavnika Francuske i Viniciusa Juniora kao predstavnika Brazila, no ima i dva velika iznenađenja.

Sve o Svjetskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr.

Naime, FIFA je za predstavnika Portugala izabrala kapetana Manchester Uniteda - Brunu Fernandesa, dok je predstavnik hrvatske nogometne reprezentacije branič Manchester Cityja Joško Gvardiol. Zanimljivo je i da domaćina SAD predstavlja Christian Pulišić.Trenutno znamo 42 od 48 sudionika, tako da infografika nije potpuna, a tko je izabran za predstavnika koje nacije pogledajte ispod.

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu