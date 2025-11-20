Srbi pišu o tome koliko su novca izgubili jer ne idu na Svjetsko prvenstvo: 'Auuu, bankrot!'

Nogometna reprezentacija Srbije propustit će Svjetsko prvenstvo sljedeće godine jer nisu uspjeli izboriti plasman kroz kvalifikacije. Englezi su u njihovoj skupini prohujali kvalifikacijama i izborili izravan odlazak na Mundijal, dok su se Srbi borili s Albanijom za drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije. A tu su borbu izgubili.

U četvrtak je srpski Kurir objavio tekst o financijskim nagradama koje dobivaju reprezentacije na Mundijalu i jadikuju nad time što Orlova nema na svjetskoj smotri gdje se dijeli ozbiljan novac.

"AUUU, BANKROT! Poznato koliko novca je izgubila Srbija zbog neodlaska na Mundijal - suma je IMPOZANTNA i ima čak OSAM CIFARA", stoji u naslovu Kurirovog teksta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026. godine čitajte na Net.hr-u

FIFA je povećala broj momčadi na SP-u pa se samime time povećao i nagradni fond.

Iako to još nije službeno potvrđeno, procurilo je da će samo za plasman svaka zemlja dobiti čak nešto više od 11 mijijuna eura, što je znatno povećanje u odnosu na posljednje SP u Kataru kada je svaka reprezentacija dobila devet mijuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Oreščanin nakon velike pobjede nad Srbijom: 'Znam da ovo ljudima puno znači'