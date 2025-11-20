Ovo su najbolje reprezentacije koje nećemo gledati na SP, Srbija drži neslavno mjesto
Ostalo je još šest mjesta
42 reprezentacije su se već kvalificirale na Svjetsko prvenstvo 2026. Ostalo je još šest mjesta. Dva će nam dati interkontinentalni playoff u kojem su Nova Kaledonija, Bolivija, DR Kongo, Irak, Surinam i Jamajka. Četiri mjesta dat će europski playoff u kojem je 16 reprezentacija.
Zanimljivo je pogledati koja je najbolje plasirana reprezentacija po FIFA-inoj ljestvici koja neće nastupiti na SP. To je Srbija koja je 37. na renkingu, a davno je izgubila šansu za Sjevernom Amerikom. Tu je i Nigerija koja je samo jedno mjesto ispod, a u afričkim su kvalifikacijama završili iza Južnoafričke Republike te u dodatnim kvalifikacijama izgubili od DR Konga.
❌ Highest ranked teams (November 2025 ranking) that have been ELIMINATED from WC qualifiers:— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 19, 2025
#37 🇷🇸 Serbia
#38 🇳🇬 Nigeria
#40 🇭🇺 Hungary
#46 🇬🇷 Greece
#48 🇻🇪 Venezuela
#49 🇨🇷 Costa Rica
#51 🇵🇪 Peru
#52 🇨🇱 Chile
#53 🇲🇱 Mali
#55 🇸🇮 Slovenia
#57 🇨🇲 Cameroon
#62 🇧🇫 Burkina Faso
...
Na vrhu liste su još Mađarska (40), Grčka (46), Venezuela (48), Kostarika (49) i tako dalje. Srbija možda neće ostati na prvom mjestu. Nekoliko je reprezentacija ispred njih, a još trebaju proći europsko doigravanje. Italija je prva na toj listi, oni su 12. na FIFA renkingu.
Danska je također u dodatnim kvalifikacijama, a 21. su na FIFA ljestvici, Ukrajina je 28., Poljska 31., a Wales 32. Sigurno se neće sve te reprezentacije plasirati na SP pa Srbija meće završiti na neslavnom mjestu kao najbolje rangirana reprezentacija koju nećemo gledati na SP.
