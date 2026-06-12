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PRODUŽIO UGOVOR /

Popović ostaje izbornik Australije i nakon Svjetskog prvenstva

Popović ostaje izbornik Australije i nakon Svjetskog prvenstva
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Foto: Harry How/Getty images/Profimedia

On je izbornikom Australije imenovan 2024. godine, te je u 18 utakmica upisao deset pobjeda, četiri remija i isto toliko poraza

12.6.2026.
11:11
Hina
Harry How/Getty images/Profimedia
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Australski nogometni izbornik hrvatskih korijena Tony Popovic je uoči prve utakmice na SP-u produžio ugovor, te će voditi Socceroose i na Azijskom prvenstvu, koje će se od 7. siječnja do 5. veljače sljedeće godine održati u Saudijskoj Arabiji.

"Veseli me što ću trenirati Socceroose i na Azijskom prvenstvu. Od trenutka kad sam preuzeo reprezentaciju imao sam na umu dugoročne interese, ali istodobno ostvarivati rezultate što se je prvenstveno odnosilo na plasman na Svjetsko prvenstvo", izjavio je Popovic.  

On je izbornikom Australije imenovan 2024. godine, te je u 18 utakmica upisao deset pobjeda, četiri remija i isto toliko poraza.

Australija u 1. kolu skupine D na SP-u u subotu u Vancouveru igra protiv Turske.  Nakon toga očekuju ih susreti protiv SAD-a i Paragvaja. Za Australiju je ovo šesti puta zaredom da sudjeluje na svjetskom prvenstvu.

Australska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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